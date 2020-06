Kämpfen und die Kollegen treffen: Trainingsstart beim Ringerclub Oberriet-Grabs Erstmals seit langem durften die Ringer in der Turnhalle Kirchbünt in Grabs wieder die Matte betreten.

Samuel Vetsch (links) versucht, seinen Trainer Andrii Vyshar in Bedrängnis zu bringen. Im ersten Training in Grabs gingen die Ringer derart zur Sache, dass gegen Trainingsende das Kämpfen in Shirts keine Option mehr war. Bild: Robert Kucera

«Es ist schön gewesen, wieder unter den Kollegen auf der Matte zu sein», berichtet Samuel Vetsch vom ersten Training des RC Oberriet-Grabs in der Turnhalle Kirchbünt in Grabs. «Ich habe mich riesig auf dieses erste Training gefreut», äussert sich Annatina Lippuner. Wobei die 15-Jährige festhält, dass sie als Kaderringerin bereits früher auf die Matte zurückgekehrt ist. Dennoch war es für sie speziell. Das vertraute Miteinander beim Aufwärmen, die erste Übung mit dem Partner – das alles hat Lippuner Spass gemacht.

«Es ist einfach geil, das habe ich sehr vermisst – sowohl als Ringer als auch als Trainer», sagt Andrii Vyshar. Es bereitet dem 40-jährigen Trainer grosse Freude zu sehen, wie seine Schützlinge mit Freude und Engagement zur Sache gehen.

Kraft, Ausdauer und Kopfarbeit

Das Trio hat in den letzten Wochen und Monaten viel Kraft und Ausdauer trainiert. «Ich fühle mich eigentlich gut», sagt der 16-jährige Vetsch. «Doch mir fehlt die Ausdauer. Das habe ich gemerkt, als wir sechs Minuten Vollgas gaben.» Lippuner ist mit ihrem Fitnesszustand weitaus zufriedener. Was die Kraft angeht, hält die Grabserin fest, habe sie sogar zugelegt.

Neben dem Körper wurde in der trainingsfreien Zeit auch Training per Kopf verordnet. «Denn die jungen Ringer sollen Videos anschauen von Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Sie sollen sehen, wie sich die Besten bewegen und kämpfen», so Vyshar.

Anstrengende Einheiten in den Trainings spornen Annatina Lippuner (rechts) nur noch mehr an. Bild: Robert Kucera

«Das Gefühl wird man immer ein bisschen haben»

Doch nichts kann die Arbeit auf der Matte ersetzen. «Man kann noch so viel Krafttraining machen – die Beweglichkeit, die Griffe und die Winkel der Griffe fühlen sich für das Handgelenk im Kampf einfach anders an», erklärt Vyshar. So verwundert es nicht, dass Vetsch davon spricht, dass ihm das Gefühl etwas abhandengekommen ist. «Das Gespür, im richtigen Moment jenen Griff zu machen, den man sollte, fehlt.» Doch verlernen könne man das Ringen auch nach drei Monaten nicht, wie Lippuner sagt. «Das Gefühl dafür wird man immer ein bisschen haben.» Erst recht wenn man, wie sie, zu Hause auf der Terrasse Matten auslegt und mit der Schwester trainiert.

Ohne Zweifel war das erste Training für alle fordernd. Dabei hat der Trainer behutsam begonnen. «Der Körper ist es sich nicht mehr gewohnt. Da muss man wegen der Verletzungsgefahr aufpassen», so Vyshar. «Es war anstrengend», zieht Vetsch Bilanz. «Ein Training soll ja anstrengend sein. Genau das treibt mich an», betont Lippuner.