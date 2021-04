Region Jungpartei fordert Massnahmen vom Kanton zum Schutz der Rehkitze Die Partei Junge Grünliberale lanciert eine Petition zum Schutz der Rehkitze im Kanton St.Gallen.

Immer wieder sterben Rehkitze, weil sie in ihren ersten Lebenswochen nicht vor Mähmaschinen flüchten. Andreas Hirsbrunner

(pd) In der Schweiz werden jährlich schätzungsweise 1500 bis 2000 Rehkitze durch landwirtschaftliche Maschinen getötet, obwohl erprobte Konzepte zum Schutz der Rehkitze bestehen. Dies schreibt die Jungpartei Junge Grünliberale St.Gallen in einer Medienmitteilung. Um das Tierleid im Kanton St.Gallen zu verringern, lanciert die Jungpartei eine Petition, die an den St.Galler Regierungsrat adressiert ist. Ziel ist es, dass der Kanton Massnahmen zum besseren Schutz der Rehkitze ergreift.

Petition soll das Tierleid verringern

Um die Situation zu verbessern, fordern die Jungen Grünliberalen in ihrer Petition vom St.Galler Regierungsrat Folgendes:

• Empfehlungen oder Weisungen für den landwirtschaftlichen Sektor, um die Zahl der Rehkitztötungen zu senken

• Finanzielle Unterstützung für Präventionsmassnahmen, insbesondere für die Aufwände der Jagdgesellschaften im Zusammenhang mit der Rehkitzsuche, technische Vorrichtungen an Mähmaschinen

• Eine Meldepflicht bei Rehkitzunfällen, damit die Wirksamkeit der Massnahmen mit genauen Zahlen messbar ist.

Ernüchternde Antwort vom Kanton nach Interpellation im Jahr 2019

2019 wurden dem Kanton in einer von der Jungpartei mitverfassten und von den damaligen Kantonsräten Jörg Tanner und Beat Tinner eingereichten Interpellation bereits kritische Fragen zur Thematik gestellt. Dabei wurde die Regierung gefragt, ob sie sich eine Meldepflicht sowie Präventivmassnahmen vorstellen könne.

Die Antwort des Kantons fiel ernüchternd aus: Der Kanton geht (unbelegt) davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und der Jagdgesellschaften grossmehrheitlich funktioniert. Dabei sterben jährlich Hunderte Rehkitze. Die lancierte Petition und die Unterschriften sollen Mitte Juli dem Regierungsrat überreicht werden.

Hinweis

https://act.campax.org/ petitions/rettet-die-rehkitze