Junger Forstwart aus Unterwasser war erfolgreich an der Schweizer Meisterschaft Silvan Feurer erreichte mit seiner Lerndokumentation einen guten 5.Platz.

Silvan Feurer aus Unterwasser absolvierte seine Lehre bei der Ortsgemeinde Gams. (Bild: PD)

(wo) Zu den Berufswettbewerben in der dreijährigen Forstwartausbildung zählen die praktische Holzhauerei, worin die jungen Absolventen Technik, Können und Sicherheit unter Beweis stellen, sowie die Prämierung ihrer Lerndokumentation.

Lehre bei der Ortsgemeinde Gams

An diesjährigem Wettbewerb an der Forstmesse in Luzern erreichte Silvan Feurer aus Unterwasser für seine Lerndokumentation den 5.Rang von 38 qualifizierten Schweizer Absolventen, wie das Kantonsforstamt St. Gallen mitteilt. Silvan Feurer hat diesen Sommer seine Forstwartlehre beim Forstbetrieb der Ortsgemeinde Gams abgeschlossen und wird künftig bei der Forstgemeinschaft Grabus in Grabs arbeiten.