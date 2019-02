Junge Sennwalder Leichtathleten holen Silber An den Hallenmeisterschaften in Widnau erreichten Melanie Göldi und Ben Aebi (beide Altersklasse U10) jeweils den zweiten Platz in ihrer Kategorie. 16 weitere Werdenberger durften sich über Auszeichnungen freuen.

Das Podest WU10: Melanie Göldi, Alexa Hutter und Malea Fischer. (Bild: PD)

Zum 16. Mal wurden die Nachwuchs-Hallenmeisterschaften in Widnau durchgeführt. Aber noch nie waren so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. 385 junge Leichtathleten absolvierten den Dreikampf bestehend aus Sprint, Weitsprung und je nach Kategorie Ballwurf oder Kugelstossen. Auch bei den Teamstafetten verzeichneten die Veranstalter einen neuen Rekord: 81 Stafetten sprinteten um die besten Plätze.

An den Meisterschaften nahmen 21 Vereine teil

Damit dieser Ansturm von Kindern und Jugendlichen überhaupt bewältigt werden konnte, hatte das OK im Vorfeld sehr gute Arbeit geleistet. Der Zeitplan wurde an die Gegebenheiten angepasst und straff durchgerechnet. Dank der vielen, erfahrenen und gut instruierten Kampfrichter funktionierte alles bestens. Auch die vielen Helfer im Hintergrund trugen zum Erfolg des Anlasses bei. 21 Vereine meldeten ihre jungen Leichtathleten zu diesem Wettkampf. Dies zeigt, dass die Hallenmeisterschaften in der Region gut verankert sind. So präsentierten sich alle Teilnehmer beim Einmarsch vor der Rangverkündigung mit ihren Vereinstrikot in einem riesigen Farbenmeer.

Das Podest MU10: Ben Aebi, Janis Beuggert und Joel Loher. (Bild: PD)

Aus dem Werdenberg waren die Turnvereine Buchs, Gams und Sennwald am Start. Der STV Sennwald konnte mit Ben Aebi und Melanie Göldi in der Altersklasse U10 zwei Podestplätze feiern. Beide verdienten sich die Silbermedaille vor allem mit starken Leistungen im Sprint und im Weitsprung.

Insgesamt 16 Auszeichnungen erkämpften sich die regionalen Athleten. Hierbei waren die Kinder vom TV Buchs die eifrigsten Sammler mit deren zehn, gefolgt vom STV Sennwald (vier) und dem STV Gams (zwei). Bei den Teamstafetten gehörten die Werdenberger nicht zu den schnellsten. Für das Bestresultat sorgte der TV Buchs I in der Kategorie MU14 mit Platz vier.