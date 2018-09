Junge Musiktalente schwelgen in Unterwasser in den Goldenen Zwanzigern Matthias Ammann stellt erneut ein musikalisches Jugendprojekt auf die Beine. «Ammanns Jugendstreich» ist eine Mischung aus Chor, Orchester und Band. Corinne Bischof

Matthias Ammann ist Chorleiter und Dirigent für sein Jugendförderprojekt «Ammanns Jugendstreich». (Bild: Corinne Bischof)

Es soll ein Projekt sein, das Generationen verbindet. Zehnjährige Knaben und Mädchen singen im Chor neben Sängerinnen und Sänger, die 10, 20 oder sogar 50 Jahre älter sind. Neben ihnen erklingt das durchmischte Orchester, in dem Jugendliche und Erwachsene über Cellos und Geigen streichen. Im Hintergrund spielen die bekannten Melodien der Toggenburger Blues Band Invade, ein kleiner Junge sitzt mit ihnen auf der Bühne.

«Ammanns Jugendstreich»

Das ist das neue Projekt des Dirigenten und Chorleiters Matthias Ammann. «Ammanns Jugendstreich» heisst es und soll Ende September Gross und Klein begeistern. Das Jugendförderprojekt von Matthias Ammann folgt dem Ziel, möglichst viele Jugendliche aus der Region zu bewegen. Sei es als Sängerinnen und Sänger im Chor, oder als Musikerinnen und Musiker im Orchester. Mehr als die Hälfte des Chores und des Orchesters besteht aus Jugendlichen und Kindern.

Die Stücke stammen aus dem Repertoire der Toggenburger Blues Band Invade und wurden für Chor und Orchester eigens vom Komponisten und Sounddesigner Alexander T. Fähndrich arrangiert.

Ein Dirigent, der seinen Chor wie ein Instrument spielt

«Junge Musikerinnen und Musiker sollen hier eine Plattform erhalten, um sich mit erfahrenen Leuten auszutauschen und von ihnen zu lernen», erklärt Matthias Ammann seine Idee.

Die rund fünfzig Musikerinnen und Musiker, die bei «Ammanns Jugendstreich» mitwirken, proben seit einiger Zeit immer freitags im Bandraum von Invade in Ebnat-Kappel. Der Raum ist klein, aber heimelig. Der Chor, der aus rund 15 Frauen- und zehn Männerstimmen besteht, wirkt eingespielt und doch noch ein wenig unsicher. Diese Unsicherheit nimmt ihnen Matthias Ammann aber im Verlaufe der Probe schnell. Wenn er dirigiert, scheint es, als würde er ein Instrument bedienen. Er gibt einen Ton vor, im Chor erklingt dieser im wohligen Gemisch aus Alt-, Tenor-, Bass- und Sopranstimmen. «Jetzt einen Halbton höher», fordert Ammann, der Chor erfüllt seine Bitte.

Wenn man die Augen schliesst, hat man das Gefühl, ein Pianist bedient eine Kirchenorgel, immer einen Halbton höher, und noch einen höher, bis die tiefen Männerstimmen langsam an ihre Grenzen kommen. Aber das ist kein Grund für Unmut bei Matthias Ammann. Er witzelt kurz mit den Basssängern, es wird gelacht und die Stimmung scheint gemütlich und ausgelassen zu sein.

Ein viergängiges Menu und Goldene Zwanzigerjahre

Doch lange Zeit für Scherze bleibt nicht. In drei Wochen nämlich müssen alle Lieder sitzen. Dann spielt «Ammanns Jugendstreich» während zweier Abende und einem Nachmittag in der Tennishalle in Unterwasser. Diese verwandelt sich dann rund hundert Jahre zurück in die Goldenen Zwanzigerjahre.

Vor dem Konzert gibt es die Möglichkeit, in melancholischem Ambiente zu speisen. In der Tennishalle in Unterwasser, welche die Organisatoren zu einem Teil in ein einladendes Restaurant verwandeln, wird vor dem Konzert zu einem währschaften Viergangmenu nach Grossmutterart – gespickt mit originellen kulinarischen Besonderheiten – eingeladen. Der anschliessende Konzertabend wird begleitet und moderiert vom Komiker Fabian Rütsche.

Die Tickets können entweder im Internet oder telefonisch und per E-Mail bei Toggenburg Tourismus gekauft werden.