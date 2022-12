In der Schweiz gibt es rund 90 Jugendparlamente und Jugendräte. Dies kann der Website des Dachverbandes Jugendparlamente entnommen werden. Deren Organisationsformen sind unterschiedlich, die Ziele sind aber dieselben (vgl. Kasten links). Die Jugendräte und Jugendparlamente sind kommunal, regional oder sogar kantonal ausgerichtet.

Im Kanton St. Gallen gibt es Jugendräte in der Stadt Buchs (You Speak – Jugendrat) und in Rapperswil-Jona. In Uzwil heisst diese Einrichtung Jugendgemeinderat. In Wil kennt man das Jugendparlament. Auch die Stadt Chur hat ein Jugendparlament. Dazu gibt es die Jugendsession in Graubünden und in Glarus. Die Kantone St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden haben zusammen ein Jugendparlament. Auch im Fürstentum Liechtenstein gibt es seit einigen Jahren einen Jugendrat. (she)