Junge CVP wählte online einen Nachfolger für ihren Präsidenten Luca Frei aus Gams Cedric Gmür löst den Gamser Luca Frei nach drei Jahren als Präsident der JCVP St.Gallen ab.

Luca Frei gab das Zepter weiter. PD

(pd) Die Coronakrise hält die Schweiz in Atem. Auch die Junge CVP (JCVP) des Kantons St.Gallen wird vor nicht alltägliche Probleme gestellt. Das führte zur ersten online durchgeführten Hauptversammlung in der Geschichte der st.-gallischen JCVP. Im Fokus stand dabei der Rückblick auf ein erfolgreiches Wahljahr sowie die Wahl eines neuen Präsidenten, schreibt die Jungpartei in einer Medienmitteilung.

HV fand ohne technische Probleme statt

Online-Versammlungen sind wegen der Coronakrise überall angesagt. Da viele JCVP-Mitglieder bereits Erfahrungen mit dem Sitzungstool «Zoom» machen konnten, entschied sich der Vorstand, die Hauptversammlung online durchzuführen. Ohne technische Probleme konnten alle Traktanden zügig abgehandelt werden, sodass am Schluss auch noch Zeit für ein virtuelles Feierabendbier blieb.

Die JCVP St. Gallen führte ihre diesjährige HV online durch. Symbolbild: Anthony Anex / KEYSTONE

Luca Frei führte trotz der ungewohnten Gegebenheiten souverän durch die HV. Im Rückblick stand ein Highlight im Vordergrund: Die Wahl der ersten JCVP-Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann aus Gommiswald, die sich trotz viel anstehender Arbeit nicht von einer Teilnahme abhalten liess.

Von grossen Füssen und beherztem Einsatz

Für Luca Frei aus Gams war es die letzte Hauptversammlung, welche er als Präsident leiten durfte. Er übergibt das Zepter an den bisherigen Vizepräsidenten Cedric Gmür aus Amden. Gmür tritt in grosse Fussstapfen, was zur Frage nach der Schuhgrösse des neuen Präsidenten führte und für einige Lacher sorgte.

Unter Luca Frei erzielte die JCVP St.Gallen bei den Nationalratswahlen mit Abstand das beste Ergebnis aller Jungparteien und trug damit erheblich zur Wähleranteilsteigerung der CVP St.Gallen bei. Mit viel virtuellem Applaus wurde Luca Frei als Präsident verabschiedet.