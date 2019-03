Julie Zogg gewinnt ihre dritte kleine Kristallkugel Der Wartauerin Julie Zogg ist der Saisonabschluss in Deutschland gelungen. Sie holte sich in der Disziplinen-Wertung im Parallel-Slalom die kleine Kristallkugel.

JUlie Zogg präsentiert stolz ihre Kristallkugel. (Bild: Imago Images)

(PD) Die amtierende Weltmeisterin Julie Zogg blieb zwar in den Achtelfinals hängen, sicherte sich jedoch mit dem 13. Schlussrang genügend Punkte, um in der Disziplinen-Wertung Parallel-Slalom die Führung zu behalten. Somit durfte die 26-Jährige in Wintersberg ihre dritte Kristallkugel (PSL-Wertung und Gesamtweltcup 2014/15) in Empfang nehmen. Die Schweizerin Patrizia Kummer klassierte sich in der Disziplinen-Wertung im 3. Schlussrang. (wo)