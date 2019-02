Julie Zogg am Flughafen empfangen Die Alpin-Snowboard-Weltmeisterin hat wieder heimischen Boden unter ihren Füssen. Am Montag landete sie in Kloten, am Mittwoch folgt die Feier in Mels.

Grosser Bahnhof am Flughafen für die Weltmeisterin Julie Zogg. (Bild: PD)

Nachdem die in Weite aufgewachsene Julie Zogg am Wochenende in China den zweiten Platz im Parallelslalom geholt hatte, ist die Weltmeisterin in dieser Disziplin am Montagmorgen in Kloten gelandet und wurde dort von Fans, Freunden und Verwandeten enthusiastisch empfangen. «Jetzt freue ich mich auf mein Zuhause», schreibt Zogg auf ihrer Website.

Dieses hat die 26-jährige Alpin-Snowboarderin eine Weile nicht mehr gesehen. Weltcup-Rennen, Weltmeisterschaften, ein kurzer Halt auf Hawaii, gefolgt von den nächsten Weltcup-Auftritten. Über mangelnde Flugstunden konnte sich Zogg in den letzten fünf Wochen nicht beklagen. Und heute Mittwoch folgt der nächste Termin: Ab 18 Uhr wird Julie Zogg mit einem Volksfest auf dem Dorfplatz in Mels, wo sie nun seit zwei Jahren wohnt, feierlich geehrt. (wo/sl)