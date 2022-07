Kraftwerkexkursionen Jugendliche für erneuerbare Energien sensibilisieren: Das EW Buchs empfängt Schülerinnen und Schüler zu Erlebnisworkshops Das EW Buchs hat Schülerinnen und Schüler zu Erlebnisworkshops und Kraftwerkexkursionen empfangen.

2 Bilder 2 Bilder An verschiedenen Posten erzeugten die Jugendlichen selber Strom. Primarklassen besuchen Kraftwerke und bauen kleine Wasserräder.

Das Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs will Jugendliche für erneuerbare Energien sensibilisieren und Begeisterung für zukünftig wichtige Berufe rund um die Energiewende wecken. Von Mai bis Juni 2022 herrschte deshalb beim Kraftwerk Tobeläckerli reger Betrieb.

Strom für das Handy selbst erzeugen

Der Erlebnisworkshop «Lade dein Handy erneuerbar» wurde nach der Premiere 2021 dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt. Im Tobeläckerli waren vier Oberstufenklassen aus Buchs und zwei aus Sevelen zu Besuch, um einen praktischen Einblick in die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien zu erhalten. An insgesamt vier Posten versuchten die Jugendlichen, ihre Handyakkus mit Muskel-, Dampf-, Wasser- oder Sonnenkraft zu laden.

«An diesem Posten erzeugen die Schülerinnen und Schüler Strom mit ihrer Muskelkraft, um zu verstehen, wie ein Elektromotor funktioniert», erklärt Projektleiter Daniel Oppliger einen der vier Posten des Erlebnisworkshops. Mit dem erzeugten Strom laden die Jugendlichen ihre «heissgeliebten» Smartphones, deren Akkus eigentlich nie leer sein dürfen.

Zehn Prozent in acht Minuten

Die Schülerinnen und Schüler sind sichtlich beeindruckt und auch verblüfft von den unterschiedlichen Möglichkeiten und den zugrundeliegenden Prozessen der Stromerzeugung. Eine Schülerin stellt beispielsweise schnaufend fest, während sie eifrig eine Handkurbel zur Stromerzeugung betätigt: «Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Aufwand benötigt, um mein Handy aufzuladen.»

Auch die Solarenergie sorgt für Begeisterung bei den Teilnehmenden. Jürg Göldi, Bereichsleiter Infrastruktur beim EW Buchs und Projektmitglied, hält dazu passend fest: «Viele Jugendliche sind überrascht, dass man mühelos Strom erzeugen kann, indem man ein paar Platten gegen die Sonne hält.» Gemeint sind die kleinen Solarpanels, mit denen am Posten «Sonnenkraft» Strom erzeugt wird.

Nebst der Muskelkraft und der Sonnenkraft gibt es zwei weitere konkrete Varianten zur Stromerzeugung, welche die Klassen am Erlebnisworkshop im Tobel- äckerli ausprobieren können: Wasserkraft und Dampfkraft. Auch an diesen haben die Schülerinnen und Schüler ihren Spass. «Wir können den Handyakku in nur acht Minuten um zehn Prozent laden», sagt eine Schülerin begeistert, während dem sie am fliessenden Wasser hantiert.

Kraftwerke Altendorf und Tobeläckerli besichtigen

Das EW Buchs beschränkt das Erlebnisangebot nicht nur auf Oberstufenklassen. Jährlich besuchen die 5. Klassen der Schule Buchs im Rahmen der Kraftwerkexkursion das EW Buchs, bei denen die Kinder nach einer theoretischen Einführung ins Thema «Elektrizität» die Kraftwerke Altendorf und Tobeläckerli besichtigen.

Danach haben sie die Möglichkeit, die Stromerzeugung aus Wasserkraft selbst auszuprobieren. Dazu stellen sie kleine Wasserräder her und können deren Funktionsfähigkeit im Tobelbach testen. Denn auch bei der Energieproduktion gilt: früh übt sich, was eine Meisterin oder ein Meister werden will.

Sowohl die Erlebnisworkshops «Lade Dein Handy erneuerbar» als auch die Kraftwerksexkursionen begeistern nicht nur die teilnehmenden Schulklassen, sondern auch die involvierten Mitarbeitenden des EW Buchs. Jürg Göldi fasst die Zielsetzung für die Erlebnisangebote zusammen: «Die Kinder und Jugendlichen sollen für die Energiewende sensibilisiert werden und verstehen, wie fossile durch erneuerbare Energien ersetzt werden können. Mit den Erlebnisangeboten leisten wir vom EW Buchs einen Beitrag dazu. Viele Jugendliche blühen beim praktischen Arbeiten und beim Spielen mit den Wasserrädern im Bach regelrecht auf. Diese Erlebnisse tragen wesentlich dazu bei, unsere Ziele zu erreichen.» (pd)