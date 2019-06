Das Seilzieh- und Faustballturnier in Salez ist ein Jubiläumsturnier für die Jüngsten Ja, sie sind etwas nervöser als sonst, die Organisatoren des Seilzieh- und Faustballturniers in Salez. Grund dafür ist das Jubiläum beim Seilziehen. Denn die Männerriege (MR) Salez organisiert dieses nun zum 30. Mal, zum 9. Mal wird Faustball gespielt.

Beim Jubiläums-Seilziehen der MR Salez stehen auch dieses Jahr wieder die Kinder im Mittelpunkt – nicht nur am Seil. (Bild: PD)

(pd) Der Anlass in Salez am Samstag, 29. Juni, wird auch dieses Jahr an die bisherigen Austragungen anlehnen und als bescheidener, kleiner Anlass daherkommen, der mit viel Herzblut organisiert wird.

Dennoch haben es sich die Verantwortlichen der MR Salez in den vergangenen Monaten nicht nehmen lassen, aus Anlass der 30. Austragung an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Gar an einen grossen Festanlass wurde gedacht – freilich nur kurze Zeit, denn die personellen Ressourcen lassen schlicht keinen übermässig gesteigerten Aufwand zu.

Für leuchtende Kinderaugen sorgen

«Das hätten wir nicht bewerkstelligen können, unsere Mitglieder sind alle im Ablauf eingespannt und sind nebenbei noch als Sportler im Einsatz. Kommt dazu, dass wir mit der Frauenriege zusammen ja auch die grosse Aufgabe der Festwirtschaft bewältigen», erklärt Präsident Jürg Kugler. Zusammen mit Walter Reich, Organisator des Seilziehens, hat er deshalb den Fokus auch dieses Jahr auf die Schülermannschaften gelegt. «Wir versuchen, für unsere jüngsten Teilnehmer einen attraktiven Anlass zu bieten, mit Hüpfburg und weiteren kleinen Überraschungen. Schön wäre auch, wenn uns Familien am späteren Nachmittag besuchen würden, die den Anlass noch nicht kennen.»

Die MR Salez freut sich ob den Mannschaften, die am Samstag in Salez beim Oberstufenzentrum Türggenau dem Ball nacheifern oder am Seil ziehen werden – ganz egal, in welcher Alterskategorie sie einzuordnen sind. Ganz sicher wird es bei den Kindern auch wieder leuchtenden Augen vor und lachende oder eher enttäuschte Gesichter nach dem Einsatz geben. Das macht den Anlass in Salez aus. Mit jeder Garantie werden die leuchtenden Kinderaugen dieses Jahr auch auf der Hüpfburg zu sehen sein.