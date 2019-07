Plausch-Seilziehen und -Faustball fand bei Traumwetter statt Am Samstag wurde in Salez zum 30. Mal das Plausch-Seilziehen ausgetragen und zum 9. Mal kamen die Faustballer zum Einsatz. Verschiedene Umstände haben dazu geführt, dass relativ wenige Mannschaften im Einsatz waren. Pascal Hardegger

Die Salezer Männerriegler leisteten vollen Einsatz: Sowohl als Faustballer auf dem Feld als auch als Organisatoren des Anlasses. (Bild: Sandra Risch)

Am späteren Samstagnachmittag genossen viele Zuschauer die Begegnungen auf den beiden Sportplätzen beim Oberstufenzentrum Türggenau. Auf dem Seilziehplatz waren es nebst den im Überfluss vorhandenen Schweisstropfen vor allem die strahlenden Kindergesichter, die auffielen. Trotz der heissen Temperaturen waren die jüngsten Sportler mit vollem Elan im Einsatz. Auch die Erwachsenen taten es ihnen gleich, sowohl beim Seilziehen wie auch auf dem Faustballplatz.

Mit diesen Bildern zeigten sich die Verantwortlichen der Männerriege Salez sehr zufrieden. Sie waren der Lohn für die Vorbereitungsarbeiten für das Jubiläumsturnier, das mit einigen kleineren Attraktionen aufwartete, ansonsten jedoch im bewährten Rahmen der Vorgängerturniere abgehalten wurde.

Absagen hielten den Organisator auf Trab

Etwas mehr Aufwand bedurfte es im Vorfeld bei den Mannschaften, diese meldeten sich nicht ganz im gewünschten Umfang an. Walter Reich, Organisator des Seilziehens: «Dieses Jahr hat uns der Seilziehklub Sevelen gerettet – er hat gleich mit drei Mannschaften am Turnier teilgenommen. Hätten wir die Seveler nicht gehabt… uns haben verschiedene Mannschaften mit plausiblen Gründen absagen müssen, die letzte Absage traf eine halbe Stunde vor Turnierbeginn ein».

Zufriedene Gesichter am Samstag bei einem traumhaften Sommertag sowohl bei Besuchern wie auch bei den Seilziehern. (Bild: Sandra Risch)

Reich sprach von einer Reihe unglücklicher Umstände. Gleiches hat auch Bruno Scherrer beim Faustball erlebt, auch hier sagten einige Mannschaften ab. Dennoch ist es den Salezer Männerrieglern erneut gelungen, einen schönen Anlass für Gross und Klein zu organisieren.

Bei diesem Traumtag war es dann auch selbstredend klar, dass in der Festwirtschaft, in der auch viele Helfer von ausserhalb des Vereines tätig waren, relativ spät Ruhe eingekehrte – weniger Mannschaften beim Seilziehen wie Faustball hin oder her.

Die Podestplätze:

Seilziehen. Schüler: 1. SCS Kids II. 2. Egga-Schränzer. 3. SCS Kids I. – Sie&Er und Herren: 1. Bergfreunde Kobelwald. 2. Die Gwaltätige. 3. Alparoasa.

Faustball: 1. Bündner Steinböcke. 2. Männer- riege Kriessern II. 3. Männerriege Kriessern I.