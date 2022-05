Jubiläumskonzert Am Anfang gab es viel Gegenwind – nun wurde dem Werdenberger Gospelchor mit Standing Ovations zum Geburtstag gratuliert Am Samstag und Sonntag begeisterte der Chor «Gospel im Werdenberg» das Konzertpublikum in der evangelischen Kirche Buchs. Dass heute das Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert werden dürfe, sei überhaupt nicht selbstverständlich, sagte die Initiantin.

Die mitreissenden Gospelsongs mit Soli einzelner Sängerinnen und Sänger begeisterten das Publikum. Bild: Corinne Hanselmann

Nach vier Monaten mit wöchentlichen Proben präsentierte der Projektchor «Gospel im Werdenberg» (GiW) am Wochenende das Jubiläumskonzertprogramm zum zehnjährigen Bestehen. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer nahmen in den Sitzreihen der evangelischen Kirche Platz.

Rund 100 Sängerinnen und Sänger präsentierten zusammen mit einer Band und unter der Leitung von Simon Griesinger mitreissende Gospelsongs wie «Thy Will Be Done», «Lord Hold Me», «Goodness Of God» oder «Time To Celebrate».

Vor zehn Jahren gab es viel Gegenwind

Das Programm, das etwas länger war als bei GiW üblich, bestand aus den Best-ofs der vergangenen zehn Jahre und einigen neuen Songs.

Projektinitiantin Irene Stäheli freute sich riesig über das zahlreiche Publikum: «Das ist unser Lohn.» Es sei alles andere als selbstverständlich, dass heute das Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert werden dürfe, sagte sie. «Im Jahr 2012 war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass das Gospelprojekt zustande gekommen ist. Es gab viel Gegenwind, viele Hürden zu nehmen und viel Skepsis von Behörden und Fachleuten. Um so mehr bin ich dankbar, dass so viel Tolles entstanden und gewachsen ist», so die Grabserin. Sie bedankte sich bei den unzähligen Personen – Ehemalige und Aktive – welche ein Teil der zehnjährigen Geschichte von Gospel im Werdenberg sind.

Die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer wollten gegen Ende des Konzertprogramms gar nicht mehr aufhören zu klatschen und erhoben sich von ihren Sitzreihen.