Jemenitin aus Grabs will mit ihrer Geschichte andere ermutigen Eman Alkubati lebt schon fast zwei Jahrzehnte in Grabs. Nun berichtet die aus Jemen stammende Frau, wie es war, sich in eine fremde Gesellschaft zu integrieren. Ihre Geschichte soll andere ermutigen. Eman Alkubati

Eman Alkubati und Familie beim Pflanzen einer Eiche für die Buchser «Allee der Nationen». (Bild: PD)

Als wir vor 18 Jahren in Grabs ankamen, waren wir einsam. Wir kannten niemanden und konnten kein Deutsch. Meine Kinder waren noch zu klein, sodass ich nicht in den Deutschunterricht gehen konnte. Stattdessen fand ich andere Wege, die Sprache zu lernen. Bei Gespräch mit anderen Eltern konnte ich mir beispielsweise Begriffe, die häufig vielen, schnell merken.

Die ersten Erfolgserlebnisse

Als die jüngsten Kinder in den Kindergarten kamen, begann ich mit einem Deutschkurs. Schon bald konnte ich mich besser verständigen. Meine Deutschlehrerin nahm mich dann mit zu einer Veranstaltung der Stiftung Mintegra, wo ich nicht nur das Gelernte anwenden, sondern auch neue Kontakte knüpfen konnte.

Auch wenn mein Deutsch nicht perfekt war, merkte ich, dass die Leute die Mühe schätzen. Von da an nutzte ich immer mehr solcher Gelegenheiten, um Menschen kennen zulernen.

Auch den Frauentreff bei der Mintegra besuchte ich sehr gerne. Ich empfehle ihn jeder Frau, die neue Freundinnen finden möchte. Nebst Deutsch reden und Spass haben, konnte ich auch andere Kulturen kennen lernen. Das finde ich wichtig, da hier in der Schweiz viele Menschen unterschiedlicher Herkunft leben.

Trost aus der Gemeinschaft

Dass ich damals noch ein Kopftuch trug, stellte keine Hürde dar. Im Gegenteil, ich fühlte mich überall willkommen. Dennoch war mir bewusst, dass es Vorbehalte gibt gegenüber Frauen, die ein Kopftuch tragen. Darum wollte ich den Menschen um mich herum beweisen, dass ich nicht unterdrückt werde, dass eine Frau auch mit Kopftuch schön und weiblich sein kann. Und vor allem wollte ich den Frauen Mut machen, die zu Hause bleiben, weil sie sich deswegen unwohl fühlen.

Doch auch für unsere Familie war es manchmal schwer. Etwa als die Behörden uns keine Niederlassungsbewilligung erteilen wollten. Warum wollte man uns verstossen, obwohl wir doch viele Kriterien erfüllten? Warum sollten wir uns jetzt überhaupt noch bemühen?

Aber wir gaben nicht auf. Immer wenn ich in die Deutschschule ging und erzählte, wie es mir geht, wurde ich getröstet und motiviert. Ich denke, viele Flüchtlinge tragen diese Sorgen mit sich herum. Man darf den Kopf nicht hängen lassen.

Anerkennung erfahren ist wichtig

Ich erinnere mich gerne an die Projekte, bei denen ich mitgemacht habe. Einmal durfte ich, als Muslima, in der katholischen Kirche eine Rede halten — komplett auf Deutsch. Das Publikum hat mich gut verstanden, alle wollten mehr von mir wissen. Man könnte sagen, ich war der Mittelpunkt des Abends. Eine ältere Frau hat mir sogar ein Fünffrankenstück in die Hand gedrückt. Erst war ich irritiert, ich hatte doch keine Almosen nötig! Doch dann verstand ich, dass sie mir damit zeigen wollte, wie sehr meine Rede sie beeindruckt hatte.

Auch ein grosser Moment war für mich die Vorstellung des jemenitischen Vereins im Fabriggli. Jemeniten aus der ganzen Schweiz kamen nach Buchs. Gemeinsam stellten wir unsere Kultur und Folklore vor. Gemeinderäte waren anwesend und die Lokalzeitung brachte einen grossen Artikel. Ich bin immer noch glücklich darüber.

Seit einiger Zeit habe ich eine Arbeit und daneben bleibt wenig Zeit für Integrationsprojekte. Aber ab und zu mache ich noch gerne mit, wenn mir ein Projekt gefällt.