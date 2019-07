Jahre später folgt endlich der Spatenstich für den Werkhof der Gemeinde Sennwald Am Dienstag startete die Politische Gemeinde Sennwald mit dem 4,2 Millionen Franken teuren Bau ihres Werkhofs in Frümsen. Das Projekt hat eine jahrelange Vorgeschichte. Corinne Hanselmann

Vertreter der Gemeinde und des Bauunternehmens setzten gestern den Spatenstich für den neuen Werkhof in Frümsen. (Bild: Corinne Hanselmann)

Gemeindepräsident Peter Kindler freute sich, dass es nach jahrelanger Vorarbeit am Dienstag endlich so weit war: Gemeinsam mit Gemeinderat Hermann Thoma, Architekt Daniel Eggenberger, Mitarbeitern von Werkhof und Bauamt sowie dem Bauunternehmer setzte er den Spatenstich für den neuen Werkhof in Frümsen. Für 4,2 Mio. Fr. soll ein Neubau mit Betriebsgebäude, Einstellhalle und Sammelstelle mit Unterflurcontainern entstehen.

Beim ersten Projekt liefen die Kosten aus dem Ruder

Dem Neubau eines Werkhofs geht ein jahrelanges Hin und Her voraus. Im Jahr 2014 hätte mit dem Bau in Salez begonnen werden sollen – die Bevölkerung hatte dem Projekt mit Kosten in der Höhe von 4,6 Mio. Fr. im Jahr 2012 zugestimmt. Die Detailplanung brachte ans Licht, dass der Bau rund 2 Mio. Fr. mehr kosten würde. Der Gemeinderat beschloss einen «Marschhalt» und liess die Situation neu analysieren.

Man gelangte zum Schluss, dass am bisherigen Standort Frümsen festgehalten wird und der bestehende Werkhof erneuert und ausgebaut werden soll. Im November 2018 stimmte die Bevölkerung dem neuen Projekt zu. Peter Kindler sagte am Dienstag:

«Frümsen ist für mich der richtige Ort. Ich kann voll hinter diesem Projekt stehen.»

Sammelstelle soll bis Ende November 2019 fertig sein

Als Erstes wird nun der Schopf abgebrochen. Dann werden Sammelstelle und Einstellhalle gebaut. «Es ist unser Ziel, die neue Sammelstelle Ende November 2019 der Bevölkerung übergeben zu können», so der Architekt Daniel Eggenberger. In der zweiten Bauphase, die im Winter/Frühling startet, werden weitere alte Gebäude abgebrochen und das eigentliche Betriebsgebäude entlang der Hauptstrasse gebaut. Läuft alles nach Plan, sollte der Bau bis November 2020 fertiggestellt sein.