Ist der Wiga-Kauf ungültig?

Die Wiga 2019 ist mit rein regionaler Trägerschaft gesichert

Die Wiga 2019 findet statt. Die Jubiläums-Wiga wird von einer neuen, rein regionalen Trägerschaft verantwortet, der ausschliesslich Gewerbetreibende aus der Region angehören. Die sechs Gewerbevereine aus der Region Werdenberg haben das Angebot erhalten, als grösster Aktionär mitzuwirken. So will man sie mit an Bord holen.