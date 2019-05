Arbeitgeberverband will Internetplattform als Anlaufstelle Willi Grüninger wurde aus dem Vorstand des Arbeitgeberverbandes Sarganserland-Werdenberg verabschiedet. Roger Spindler hielt ein Referat zu den Herausforderungen der Digitalisierung. Jerry Gadient

Hauptakteure der Arbeitgeberverband-Versammlung: Referent Roger Spindler, Präsident Markus Probst und das scheidende Vorstandsmitglied Willi Grüninger (von links). (Bild: Jerry Gadient)

GV-Präsident Markus Probst hatte es an der letztjährigen Hauptversammlung ausgesprochen: Angesichts des Fachkräftemangels sei ein Standort Pflege und Marketing gefragt, um Fachkräfte von ausserhalb der Region anzuziehen. Es brauche eine zentrale Einrichtung, um die Arbeit der verschiedenen Institutionen, die einen Beitrag leisten, zu koordinieren.

Zeigen, was die Region zu bieten hat

An der Hauptversammlung vom Freitag im Festzelt der Siga in Mels konnte Probst nun davon berichten, dass man zusammen mit der Region Sarganserland Werdenberg (RSW) – sie hat den Lead in der Angelegenheit – der Werdenberger Wirtschaftsorganisation (WWO) sowie der Talgemeinschaft Sarganserland Walensee (TSW) eine Gruppe gebildet hat, die sich schon einige Male getroffen hat. Konkret will man nun eine Internetplattform als zentrale Anlaufstelle einrichten und darauf aufzeigen, was die Region zu bieten hat.

Es wird eine Strategie entwickelt, um die Zielgruppe zu erreichen. Es soll nicht nur über die attraktiven Arbeitsplätze informiert werden, sondern auch über die Vorzüge als Wohn- und Freizeitregion. Man dürfe jedoch jetzt nicht einfach die Internetplattform mit Euphorie aufbauen, «man muss sich bewusst sein, dass diese der Pflege und des Ausbaus bedarf», sagte Markus Probst. Das sei ein dauernder Prozess, «welcher auch Geld kostet».

Vorstandsmitglied verabschiedet

Bei den geschäftlichen Traktanden stand die Verabschiedung des Vorstandsmitgliedes Willi Grüninger im Vordergrund. Grüninger ist Geschäftsleitungsmitglied der sich stark im Ausbau befindlichen Grüninger Mühlen in Flums und gehörte dem Vorstand seit 2014 an. Er habe jeweils Prognosen über den Tourismus aufgrund der Menge des verkauften Mehls nach Graubünden stellen können («etwas, wofür andere teure Studien anstellen müssen»), schmunzelte Präsident Probst bei der Verabschiedung.

Die Versammlung wurde mit einem packenden Vortrag von Roger Spindler zu den Herausforderungen der Digitalisierung abgeschlossen. Spindler ist Leiter der Schule für Gestaltung in Bern und am Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main tätig. «Wer braucht Demokratie, wenn wir Daten haben», fragt er sich, ob es China besser macht. Er zeigte die heutigen Megatrends auf, welche die Zukunft bestimmen. Mit seiner Darstellung «was Google wirklich will» hinterliess er manch nachdenklichen Unternehmer.