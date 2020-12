Freilichttheater Inszenierung der Schloss-Festspiele war «belebend für Kultur und Wirtschaft» – trotz Mehraufwand und Mehrkosten wegen Corona ging die Rechnung schliesslich auf Die Opern-Inszenierung «Carmen» in Buchs schliesst trotz einem grossen Zusatzaufwand finanziell ausgeglichen ab, dank ausverkauften Vorstellungen, Corona-Beiträgen und freiwilligen Helfern.

Trotz grossem Mehraufwand wegen Corona blieb die Inszenierung, auch dank zusätzlichen Beiträgen, finanziell im Lot. Bild: Robin Egloff

In einer Medienmitteilung vom Montag blicken die Werdenberger Schloss-Festspiele dankbar auf die Inszenierung von «Carmen» auf dem Marktplatz am Werdenbergersee zurück, die im August dieses Jahres trotz Corona aufgeführt werden konnte. Sie war eines der wenigen grossen Kulturprojekte, die in diesem Jahr durchgeführt werden konnten.

Die Rechnung geht dank Corona-Beiträgen auf

Trotz bedeutender Mehrkosten wegen der Corona-Vorschriften konnte die Abrechnung der Schloss-Festspiele 2020 ausgeglichen abgeschlossen werden. In der Mitteilung heisst es:

«Die Mehrkosten konnten aus dem Erwirtschafteten, aus Eigenleistungen und einem Corona-Ausgleichsbetrag von Bund und Kanton gedeckt werden.»

Schliesslich schloss die Inzenierung mit einem geringen Vorschlag von 1000 Franken ab. Dies sei auch dank der Unterstützung durch die Kulturförderung im Kanton St.Gallen und im Fürstentum Liechtenstein, die Stadt Buchs, die Gemeinden in der Region, Südkultur, zahlreiche Stiftungen und Institutionen, Firmen und private Sponsoren möglich gewesen.

Kuno Bont, Direktor der Schloss-Festspiele, zeigt die Resultate einer Auswertung der Kosten auf. Demnach hat die Oper über 300'000 Franken Mehrwert alleine in der Region Werdenberg und über 250'000 Franken im Fürstentum Liechtenstein generiert. Sie sei somit belebend für Kultur und Wirtschaft in der Region gewesen.

«Schutzkonzept hat sich bestens bewährt»

Die Corona-Vorschriften hätten einen bedeutenden Mehraufwand nötig gemacht. So musste die Bestuhlung jeden Tag neu angelegt werden. Ohne die Zivilschützer hätte das auch in Bezug auf die Infrastruktur sehr anspruchsvolle Projekt wohl kaum bewerkstelligt werden können, wird betont.

Für die Solisten (Bild), den Chor und das Orchester gab es ein ausgebautes Schutzkonzept. Robin Egloff

Die eigens erstellten Covid-19-Schutzkonzepte hätten sich bestens bewährt, bilanzieren die Organisatoren. So sei bei den zahlreichen Aufführungen kein Corona-Zwischenfall verzeichnet worden. Zusammen mit Fachleuten seien für das Ensemble, die Proben, die Aufführungen, den Publikumsverkehr und für Gastronomie Schutzkonzepte erarbeitet worden.

Prominenten Sicherheitsdelegierten engagiert

Einen wesentlichen Beitrag daran leitete Jörg Gantenbein aus Grabs, der kurzfristig als Sicherheitsdelegierter in die Direktion berufen wurde. Er ist Präsident des Schweizer Verbandes Technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe.

Zusammen mit anderen Experten machte er durch das ausgearbeitete Schutzkonzept Theater, Oper und andere Veranstaltungen in Coronazeiten schweizweit möglich. Ohne dieses Konzept wären im Sommerhalbjahr Veranstaltungen wie die Schloss-Festspiele wohl nicht bewilligungsfähig gewesen.

Setting der Oper musste neu geplant werden

Das Setting für die Oper «Carmen» und die Anlagen mussten wegen des Schutzkonzeptes kurzfristig neu geplant werden. Dies und die Umsetzung sei innert Rekordzeit möglich gewesen – dank der Infrastrukturpartner, dem Zivilschutz und den beteiligten Unternehmen, aber auch der neu organisierten Bauleitung, wie die Schloss-Festspiele betonen. Zusätzlich hätten sie auch auf zahlreiche freiwillige Helfer zählen dürfen.

Dank der Unterstützung von sechs grosszügigen Geldgebern konnten die Werdenberger Schloss-Festspiele ihre Operninszenierung, die ausverkauft war, auch zum Geschenk für Menschen machen können, die sich während des ersten Corona-Lockdowns in ausserordentlicher Weise für an Covid-19 erkrankte Menschen eingesetzt haben. Beinahe 500 Personen nahmen die Einladung zu einem Gratis-Opernbesuch an.