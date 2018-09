Initiative für einen Badesee in Grabs spaltet Geister

Die Initianten betonten an der Informationsveranstaltung, dass es am 23. September nicht um eine Abstimmung über das vorliegende Vorprojekt gehe. Es gehe ausschliesslich um den Entscheid, ob in Grabs eine natürliche Bademöglichkeit erstellt werden soll. Wenn das Volk an der Urnenabstimmung dazu Ja sagt, sei das der Auftrag an den Gemeinderat, eine Vorlage auszuarbeiten und der Bürgerschaft zur Abstimmung vorzulegen. Sie könne dann zu einem konkreten Projekt Ja oder Nein sagen. Der Gemeinderat dagegen interpretiert den Initiativtext anders. Das Vorprojekt, das die Arge Badesee Grabs erstellte, bilde gemäss Initiativtext die Grundlage für eine der Gemeindegrösse angepasste Bademöglichkeit, stellte Gemeindepräsident Niklaus Lippuner fest. Im Text sei zwar festgehalten, dass Standort, Grösse und Ausgestaltung angepasst werden könnten. Aber die gesamte Formulierung bestärke den Gemeinderat in seiner Überzeugung, dass bei einem Ja ein Projekt auf der Grundlage dieses Vorprojektes ausgearbeitet werden müsse. Martin Zwahlen vom Förderverein Badesee beharrte auf der Interpretation: Es gehe am 23. September nur um einen Grundsatzentscheid «Badesee Ja oder Nein». (ts)