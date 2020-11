Ingrid Abderhalden und Karl Bollhalder komplettieren den Gemeinderat in Wildhaus-Alt St.Johann

Nach dem Bisherigen Walter Hofstetter (CVP), der bereits im ersten Wahlgang gewählt worden ist, sind in der obersten Toggenburger Gemeinde am Sonntag nun auch Ingrid Abderhalden (parteilos) und Karl Bollhalder (FDP) in den Gemeinderat gewählt worden.