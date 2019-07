In Trübbach steht ein hölzerner Wächter des Hauses im Garten Der Holzadler der Familie Neuhäusler am «Doktorstutz», wie die Poststrasse auch genannt wird, fällt auf und dient Ortsunkundigen nicht selten als Orientierungspunkt. Jessica Nigg

Der Holzadler thront auf einem Nest aus Naturholz. (Bild: Jessica Nigg) Zufällige Besonderheit: Ein Astloch fungiert quasi als Pupille des hölzernen Adlers des Künstlers Silvio Wolf. (Bild: Jessica Nigg) Der mächtige Holzadler freut nicht nur die Besitzer, sondern fällt auch vielen Verkehrsteilnehmern auf. (Bild: Jessica Nigg) 3 Bilder Holzadler

Das kunstvoll geschnitzte Tier thront auf einem Horst aus unbehandeltem Lerchenolz, welcher auf einem Felsbrocken, der aus Mels stammt, platziert wurde. Direkt angesprochen würden sie zwar nicht so oft auf den Holzadler. Nur wenn sie Leuten erklärten, wo sie wohnen würden, hörten sie öfters Dinge wie: «Ah das seid ihr, die beim Holzadler wohnen. Es seien auch schon Touristenbusse mit fotografierenden Japanern vorbeigefahren», sagt Esther Neuhäusler.

Wer kein Navi hat und an eine Adresse in Azmoos, Fontnas oder Oberschan gelotst werden muss, wird offenbar öfters mal an der «grossen Tanne» rechts und dem «Holzadler im Garten» links vorbeigeleitet. Der Adler fungiere wohl tatsächlich auch ein bisschen als Orientierungspunkt, sagt Esther Neuhäusler – und natürlich als Wächter des Hauses, ergänzt ihr Mann Domenik Neuhäusler schmunzelnd.

Der Adler glänzt, wie frisch lackiert. Der Glanz stammt allerdings nicht von einem Lack, sondern von Lerchenöl. «Das ist alles, was der Adler an Pflege braucht; einmal pro Jahr muss er mit Lerchenöl behandelt werden», so Esther Neuhäusler. Wie ihr Mann erklärt, muss es ein paar Tage heiss und trocken sein, damit sich die Poren öffnen. «Mittlerweile braucht es nicht mehr viel Öl. Das erste Mal waren es noch eineinhalb Büchsen, die der Holzadler aufsog. Mittlerweile ist er schon so gut versiegelt, dass es nur noch wenig braucht.»

Adler war Geburtstagsgeschenk

Seit mittlerweile elf Jahren breitet der Holzadler im Garten der Neuhäuslers seine Schwingen aus. «Er stand schon da, als wir vor zehn Jahren hier einzogen», erklärt Esther Neuhäusler. In Auftrag gegeben hatte ihn der Vorbesitzer des Hauses, der mittlerweile verstorbene Schwager von Domenik Neuhäusler. Er hatte ihn sich auf den Geburtstag gewünscht, wie Esther Neuhäusler weiter erzählt. «Er war damals mit dem Motorrad im österreichischen Lechtal unterwegs. Dort gibt es diese berühmten Kunstschnitzer, welche kirchliche Motive wie Madonnen, aber auch andere Motive kreieren. Am Eingang einer Schnitzerei, Silvios Schnitzstube hiess sie, sah er eine kleinere Version dieses Adlers.» Er sei so begeistert gewesen, dass er sich einen bestellte – nur eben in Gross.

Zwei Meter Flügelspannweite

«Gefertigt ist der bis in jede Feder ausgearbeitete Adler aus drei Teilen», weiss Esther Neuhäusler über den Holzraubvogel mit geschätzt zwei Metern Flügelspannweite. Montiert wurde der Adler mit Hilfe eines Lastkranes. «Was unseren Adler einzigartig macht, ist, dass er genau im Rechten Auge ein Astloch hat, so, dass es den Eindruck erweckt, als würde er einen direkt anschauen», so Neuhäusler.

Eines Tages sei ein Mann im Garten gestanden, erzählen die Neuhäuslers weiter. Das sei der Künstler Silvio Wolf gewesen. Er wollte auf seinem Weg zu einem Termin in Luzern seinen Prototypen noch einmal sehen. «Unser Adler war der erste in dieser Grösse, den der Künstler angefertigt hatte. Mittlerweile gibt es drei Stück davon», erklärt Neuhäusler. Der Holzadler am «Doktorstutz» ist nicht nur ein Hingucker für Passanten und Autofahrer, sondern auch ein schönes Andenken an ein verstorbenes Familienmitglied.