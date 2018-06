In Rüthi wurde Geld aus Opferstöcken gestohlen

Am Sonntag, zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in eine Sakristei an der Valentinsbergstrasse in Rüthi eingebrochen. Anschliessend stahl sie Bargeld aus den Opferstöcken und flüchtete in unbekannte Richtung.