In Liechtensteins Wäldern gilt ein absolutes Feuerverbot

Ab sofort gilt im Fürstentum Liechtenstein ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Das hat das Amt für Bevölkerungsschutz am Montagnachmittag mitgeteilt. Hier gilt die zweithöchste Stufe 4 der Waldbrandgefahr (grosse Gefahr). In den St.Galler Regionen Rheintal, Werdenberg, Sarganserland und Walensee ist die Waldbrandgefahr derzeit auf Stufe 3 (erhebliche Gefahr).