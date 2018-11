In Liechtenstein wird eine Frau vermisst Seit Sonntagabend wird intensiv nach einer 48-Jährigen gesucht. Robert Kucera

Auch die Rega steht im Einsatz, sucht nach der 48-jährigen Frau, die seit Sonntagabend vermisst wird. (Bild: lpfl)

Seit Sonntagabend wird eine Frau vermisst, es wird intensiv nach ihr gesucht. Die 48-Jährige ging am Sonntagnachmittag in Schaan mit einem Hund spazieren und kehrte bis anhin nicht mehr zurück. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frau im Gebiet Schaan/ Planken aufhält. Bereits am Sonntag wurden Polizeihunde für die Suche eingesetzt. Neben der Landespolizei beteiligen sich aktuell die Bergrettung, die Rettungshundegruppe Liechtenstein, die Feuerwehr Planken sowie die Rega mit einem Helikopter an der Suche nach der Frau. (lpfl)