In Liechtenstein blockierten drei Autos die Strasse Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gab es wortwörtlich kein Durchkommen mehr.

Die drei Autos blockierten die Strasse.Bild: Landespolizei

(wo) Gegen 13.30 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Nebenstrasse «In der Specki» in westliche Richtung. Da sich aufgrund des geschlossenen Bahnübergangs eine Kolonne bildete, überholte er diese auf der Gegenfahrbahn, um anschliessend links in die Hauptstrasse abzubiegen und in Richtung Zentrum zu fahren. Eine Autofahrerin hatte die gleiche Idee und scherte ebenfalls aus der Kolonne aus. Dabei kam es innerhalb des Einmündungsbereichs zur Kollision der beiden Fahrzeuge und einem weiteren, welches sich zuvorderst in der Kolonne befand, schreibt die Landespolizei Liechtenstein.