In Gedenken Dr. med. Hans Eggenberger: Viele Kropfleidende erlöst und in Wildhaus verunfallt Hans Eggenberger galt als Kropfpionier. Am 12. August 1946 kehrte er nach einer Klettertour auf den Wildhauser Schafberg nicht mehr zurück.

Dr. med. Hans Eggenberger (1881–1946) hat sich als Pionier der Kropfprophylaxe grosse Verdienste erworben. Archiv Peter Eggenberger

Als Bürger von Grabs im Jahre 1881 in Rorschach geboren, besuchte Hans Eggenberger als Sohn eines Lehrers die Primar- und Mittelschulen in St. Gallen und Basel. 1906 schloss er sein Medizinstudium in Basel ab, und 1909 trat der junge Arzt in die ärztliche Praxis eines Kollegen in Herisau ein. 1916 wurde er zum Chefarzt des Bezirkskrankenhauses Herisau (heute Kantonsspital) ernannt. Ein grosses Anliegen war ihm die Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung, und vehement setzte er sich für eine natürliche Lebensweise ein.

Viele Kropfleidende im Werdenbergischen

Viele Leute im Werdenbergischen, Toggenburg und Appenzellerland litten damals an der gut sichtbaren, als Kropf bezeichneten Vergrösserung der Schilddrüse. Dem Arzt und Forscher Hans Eggenberger fiel auf, dass in der Westschweiz oder im Mittelmeerraum lebende Menschen kaum Kropfbildungen aufwiesen. Als Grund eruierte er das im Salz der Salinen von Bex (Waadtland) und im Meersalz vorhandene Jod.

In den mit Salz von den Rheinsalinen versorgten Gegenden – die Kantone St. Gallen und beider Appenzell gehörten dazu – hingegen trat Kropf gehäuft auf, weil in diesem Salz das Spurenelement Jod fehlte oder in zu geringen Mengen vorhanden war. Hans Eggenberger schlug deshalb nach intensiver Forschungstätigkeit vor, dem Salz der Rheinsalinen 10 Milligramm Kaliumjodid pro Kilogramm beizugeben.

Der Ausserrhoder Regierungsrat liess sich von Hans Eggenberger überzeugen, und als erster Kanton bewilligte Ausserrhoden im Februar 1922 die Kochsalz-Jodierung. Der Erfolg gab Eggenberger Recht, und Kropfbildungen sowie weitere Erkrankungen wie Kretinismus (Schwachsinn), Kleinwuchs und Gehörlosigkeit gingen markant zurück.

Tod in den geliebten Bergen

Als Knabe weilte Eggenberger häufig bei Verwandten in Grabs oder im Bächli zwischen Schönengrund und Hemberg, wo seine Liebe zur Natur geweckt wurde. Später verbrachte der engagierte, mit der Bielerin Marie Burger verheiratete Arzt seine karge Freizeit am liebsten in den Bergen.

Nach dem Rücktritt als Chefarzt am Spital von Herisau im Jahre 1940 hatte er vermehrt Zeit für Bergtouren. Anlässlich eines Ferienaufenthalts im Toggenburg bestieg er am 12. August 1946 den Wildhauser Schafberg. Beim Abstieg stürzte er wahrscheinlich infolge Steinschlags ab und wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Seine erfolgreichen Bemühungen rund um die Bekämpfung der Kropferkrankungen aber bleiben unvergessen.