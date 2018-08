In Flums brennt ein Wohnhaus vollständig ab

Heute Donnerstag, kurz nach 09:40 Uhr, hat die Hausbewohnerin Rauch in ihrem freistehendem Einfamilienhaus an der Schilstalstrasse festgestellt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Ein vollständiges Abbrennen konnte trotz Grosseinsatz von mehreren Feuerwehren nicht verhindert werden. Die Rettungseinsatz gestaltete sich infolge der Wasserknappheit schwierig.