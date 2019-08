In der Werdenberger Fussballsaison sind sechs Ligaerhalte in Sicht Das Werdenberg könnte die ruhigste Fussballsaison seit einem Jahrzehnt erleben. Robert Kucera

Die Werdenberger Fanionteams jagen wieder dem Ball nach: Die Meisterschaft beginnt am Wochenende. (Bild: Robert Kucera)

Jahrein, jahraus dasselbe Bild im Juni: Während auf dem einen Fussballplatz eine ausgelassene Aufstiegsparty stattfindet, lassen nur wenige Kilometer entfernt Fussballer enttäuscht die Köpfe hängen, weil der Abstieg feststeht.

Es beteiligen sich zwar nur sechs Werdenberger Clubs an der Meisterschaft. Doch diese scheuten in der Vergangenheit den Strichkampf nicht. Längst nicht alle waren aber freiwillig. In den letzten zehn Jahren hätte sich jedes Fanionteam mindestens einmal eine ruhige, gar langweilige Saison gewünscht, als am Ende unter dem ominösen Strich platziert zu sein.



Saison 2009/10 könnte sich wiederholen

In der Saison 2009/10 kam es letztmals vor, dass keine einzige erste Mannschaft aus dem Werdenberg abstieg. In der Saison zuvor kam es gar zu sechs Ligaerhalten – also weder Aufstieg noch Relegation. Ein Szenario, das sich in der Spielzeit 2019/20 wiederholen kann.

Haag hat die besten Aussichten, im Strichkampf involviert zu sein



Üblicherweise sind Absteiger-Teams die erstgenannten Favoriten auf Platz eins in der tieferen Liga. Doch weder Buchs (3. Liga) noch Sevelen (4. Liga) streben nach dem Wiederaufstieg. Es ist die Zeit des Wunden lecken, der Suche nach Stabilität und Gewinnung des Selbstvertrauens.

Ein Aufsteiger dagegen muss erst mal in der höheren Liga Fuss fassen. So manchem Team gelang dies erst zu so einem späten Zeitpunkt der Saison, dass der eingehandelte Rückstand auf die Konkurrenz nicht mehr wettzumachen war. Gams (3. Liga) besticht jedoch derart durch Qualität und Quantität im Kader, dass der Ligaerhalt ein äusserst realistisches Ziel ist.



Bleiben noch die 4.-Ligisten Grabs, Haag und Trübbach. Den jungen Grabsern fehlt die Erfahrung, um hohe Ziele zu verfolgen, die Trübbacher stellen sich auf eine schwierigere Saison als jüngst ein. Haag könnte am ehesten jenes Werdenberger Team stellen, das der These der sechs Ligaerhalte eine Absage erteilt. Viel hängt davon ab, ob das Team konstant über eine ganze Saison das vorhandene Potenzial abzurufen vermag.