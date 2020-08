Paul Grässli ist neuer Zentralpräsident der Schweizer Kaminfeger

Der Kaminfeger gilt seit einigen Jahrhunderten als Glücksbringer – aus ganz realen Gründen, wie Paul Grässli erzählt. Weil man früher in den Häusern nicht immer nur gutes Holz, Torf und Braunkohle verbrannte, bildete sich Pech. Dieses kann sich ab 250 Grad selbst entzünden, was oft zu Hausbränden und Feuersbrünsten führte. Also musste jemand das Pech wegkratzen. Die Obrigkeit erkannte dies, liess den Kaminfeger mehrmals im Jahr kommen, was zu weniger Bränden führte. Daraus entstand der Ruf des Kaminfegers als Glücksbringer. Wenn dann der Eine oder Andere wegen der sehr staubigen Arbeit mal zu viel ins Glas schaute, plauderte er schon mal was aus, was er so in den Häusern gesehen hatte. Das störte die Obrigkeiten. So adelten sie den Kaminfeger mit dem Zylinder als Zeichen für seine nun geltende Schweigepflicht. «Noch heute ist Verschwiegenheit in unserem Beruf das A und O», sagt Paul Grässli.