In Buchs werden Lebensräume wieder belebt

Über hundert Jahre ist es her, dass eine der dramatischsten und bis heute andauernden Baumkrankheiten in Nordwesteuropa ihren Anfang nahm: die Holländische Ulmenkrankheit. Sie ist ein eindrückliches Beispiel, zu welchen Schäden der weltweite Holzhandel führen kann. Der Erreger der Krankheit ist ein mikroskopisch kleiner Pilz, der mit Hölzern von Ulmen aus dem ostasiatischen Raum eingeschleppt wurde. Er löst im Holz der Ulmen Verstopfungen der Wasserleitungsbahnen aus und lässt am Ende meist die gesamte Baumkrone vertrocknen.

Heute hat diese Ulmenkrankheit in der Schweiz kaum noch ausgewachsene Feldulmen übrig gelassen. Auch die Bergulmen erreichen immer seltener ein höheres Alter. Doch bei der Flatterulme, der dritten in Mitteleuropa heimischen Ulmenart, ist das offensichtlich anders. Dieser hochgewachsene Baum der Feuchtwälder und Flussauen erscheint weitgehend immun gegen diese Krankheit.

Selbst jahrhundertealte Exemplare zeigen sich überraschend vital. Diese scheinbare Immunität ist allerdings in erster Linie eine indirekte Resistenz. Sie rührt vor allem daher, dass die Flatterulme von den Hauptüberträgern dieser Pilzkrankheit, dem Grossen und dem Kleinen Ulmensplintkäfer, in Ruhe gelassen wird. Diese Käfer fliegen sie nicht an. Sie erkennen sie schlicht nicht als Ulme, da sich ihre Rinde in Struktur und Inhaltsstoffen deutlich von der der anderen beiden mitteleuropäischen Ulmenarten unterscheidet. Und so entgeht die Flatterulme als Einzige der für die anderen Ulmenarten so fatalen Infektion. Wird sie doch mal infiziert, dann zeigt sich, dass sie auch gewisse eigene, wenn auch nicht vollkommene Resistenzmechanismen gegen den Pilz hat. Der Krankheitsverlauf ist bei Flatterulmen weniger gravierend als bei den anderen Ulmenarten und endet zudem selten tödlich. (jn/pd)