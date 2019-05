In Buchs prallen zwei Velofahrer ineinander

Angetrunkener Rollerfahrer kollidiert mit einem Pfahl ++ betrunkener Velofahrer bringt E-Bikefahrer zu Fall

Am Freitag um 16.25 Uhr hat ein 35-Jähriger in angetrunkenem Zustand mit einem Roller auf der Alten Widenbachstrasse in Hinterforst bei Altstätten einen Selbstunfall verursacht. In Widnau wurde am späten Abend ein E-Bike-Fahrer verletzt, als zwei angetrunkene Radfahrer kollidierten.