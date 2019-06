In Buchs leben 88 Nationen Am 4. Fest der Nationen waren am vergangenen Samstag insgesamt 21 Nationen an der Bahnhofstrasse vertreten. Die internationale Begegnungszone bot auch eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen. Hansruedi Rohrer

Ein Stück Kultur zeigte auch die Albanische Tanzgruppe auf der Bühne. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Es war ein friedliches Buchser Begegnungsfest mit vielen Kulturen und auch mit einem folkloristischen Bühnenprogramm. Die Internationalität beeindruckte, und auch die Kommunikation, welche der Stadt Buchs so wichtig ist. Das hiess konkret: reden miteinander, trinken, essen und die Gemeinsamkeit geniessen.

Stadtrat Heinz Rothenberger begrüsste als Präsident der Kommission für interkulturelles Zusammenleben der Stadt Buchs die vielen Gäste zur Eröffnung des Festes. Für Buchs als regionales Zentrum mit einem Ausländeranteil von knapp 40 Prozent sei die Integration sehr wichtig, sagte er. Die Stadt Buchs sei auch massgeblich an der Gründung der Stiftung Mintegra, der offiziellen Fachstelle für Integration, beteiligt gewesen. «Die weltoffenen, toleranten Gene wurden den Buchsern Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau der Bahnlinie eingepflanzt», erklärte der Stadtrat.

Beeindruckende optische Erscheinung: Der Russische Kulturverein trat mit dem Chor Russinka auf. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Stolz auf das friedliche Zusammenleben

Vor allem das Jahr 1869, mit dem Bau der Eisenbahnbrücke nach Liechtenstein, Feldkirch und weiter nach Wien, gelte als der Meilenstein in der Integrationsgeschichte von Buchs. Und weiter betonte er: «Aus einer anfänglichen natürlichen Zurückhaltung entwickelten sich die Buchser im Verlaufe von über 150 Jahren zu offenen und toleranten Weltbürgern und sind heute bereit, das 4. Generationenfest würdig zu feiern.»



Stadtpräsident Daniel Gut freute sich ebenfalls am erneuten Fest der Nationen. Obwohl, wie er in seinen Begrüssungsworten betonte, auch in Buchs nationalistische Tendenzen spürbar seien: «Seien das Schweizer gegen Ausländer oder umgekehrt, oder Ausländergruppen gegen Ausländergruppen.» Doch im Grossen und Ganzen könne man hier in der Region noch friedlich zusammenleben. In Buchs sei man stolz darauf. Menschen allein aus 88 Nationen würden hier leben, und man habe den sozialen Frieden bisher wahren können.

Der Italienische Verein Buchs: «Zusammen ist es möglich». (Bild: Hansruedi Rohrer)

"Wir sagen Grüezi und reden miteinander"

«Auch dass am heutigen Fest 21 Nationen mitmachen, ist doch ein schönes Zeichen, dass sich die Menschen bewusst sind, welche Werte wir hochhalten und hoffentlich auch teilen und aktiv leben.» Schliesslich müsse man einfach vernünftig miteinander umgehen: «Wir sagen Grüezi, wir reden miteinander, wir begegnen einander mit Anstand und Respekt.»



Man müsse jedoch auch vorhandene Ängste ernst nehmen und an deren Ursache arbeiten. Und man müsse auch Klartext reden gegenüber Gruppierungen oder Menschen, die sich einer Integration verweigern. Daniel Gut zeigte sich überzeugt, dass hier die fundamentalen Spielregeln eingehalten werden. «Unser Zusammenleben in Buchs und in der Region funktioniert.»