Impulsberatung der Schulpsychologie zeigt neue Möglichkeiten auf

Frau Weber erreichte eine der schulpsychologischen Fachpersonen der Regionalstelle Sargans während einer Telefonsprechstunde und berichtete, dass sie sie bereits von einem früheren Kontakt kenne. Die Beraterin habe ihrem Mann und ihr damals empfohlen, bei ihrer Tochter die Verdachtsdiagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ärztlich abklären zu lassen. Diese Abklärung hatte sie gemacht und bestätigt erhalten. Frau Weber würde gerne mit ihrem Mann mit der Beraterin über die Auswirkungen von ADHS auf das häusliche Umfeld sprechen. Das Gespräch kam kurz darauf zustande. Die Eltern beschrieben verschiedene Erziehungssituationen zu Hause, die häufig zu Eskalationen führten. Dabei fiel auf, dass beide emotional jeweils über die Massen beteiligt waren und sich in ihren Reaktionen und Aktionen häufig von Emotionen beeinflussen liessen. Zusammen mit der Beraterin griffen sie eine immer wiederkehrende Situation heraus, die viel Familienstress verursachte: das abendliche Zähneputzen. Sie versuchten, alternative Handlungsweisen zu erarbeiten. Schon nach kurzer Zeit hatten die Eltern eine andere Sichtweise auf diese Situation, was dazu führte, dass sie viel weniger emotional, dafür ber umso klarer in ihrer erzieherischen Haltung gegenüber ihrer Tochter waren. In einem zweiten Gespräch einen Monat später wurden die inneren, kaum je ausgesprochenen elterlichen Überzeugungen, wie denn eine Familie zu funktionieren habe und welche Werte die Eltern vertraten, bearbeitet. Dabei zeigte sich, dass das Verhalten der Tochter, die einfach nicht so funktionieren wollte, wie die Eltern es wünschten, ständig Sand in das ethischmoralische Verständnis der Eltern streute und dieses empfindlich störte. Die Webers lasteten es sich selbst an, wenn die Tochter ihren Vorstellungen nicht entsprach. Hier half das Bewusstmachen dieser zugrunde liegenden Überzeugungen. Einmal erkannt, liess sich besser damit umgehen. Wieder einen Monat später zeigten sich die Eltern im Gespräch erschöpft von den vielen Auseinandersetzungen zu Hau-se. In der Beratung ging es darum, herauszufinden, wie sich die beiden in der kräftezehrenden Erziehungsarbeit gegenseitig unterstützen könnten. Es zeigte sich dabei, dass sie darin schon recht versiert waren und es nur noch darum ging, etwas klarer zum Ausdruck zu bringen, was sie sich vom anderen in gewissen Situationen erhoffen würden. Nach fünf solchen einstündigen Beratungsgesprächen zogen die Eltern das Fazit, dass sich die mit der SPD-Beraterin geleistete Arbeit und der damit verbundene Aufwand gelohnt hätten und sie diese zusammen mit ihrer Tochter auf einer anderen Fachstelle weiterführen wollten. (spd/sl)