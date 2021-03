Mangel an Impfstoff Das kantonale Impfzentrum in Buchs nimmt nach Ostern seinen Betrieb auf – im Moment gibt es noch lange Wartezeiten Anmeldungen zu den Covid-19-Impfungen in den Impfzentren in Buchs, Rapperswil-Jona, St. Gallen und Wil sind ab Montag möglich. Eine Anmeldung zu den Zentren ist nur oline möglich.

Schon bald wird in Buchs eines von vier kantonalen Impfzentren eröffnet. Bild: Britta Gut

In rund zwei Wochen werden die vier kantonalen Impfzentren in Buchs, Rapperswil-Jona, St.Gallen und Wil eröffnet. Wer sich in einem dieser Zentren gegen Covid-19 impfen lassen möchte, kann sich ab Montag auf der Website www.wir-impfen.ch anmelden. Die Impfung ist für alle gratis. Die Impftermine sind gemäss Impfstrategie des Bundes aktuell für über 75-jährige ­Personen reserviert. Wie die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung schreibt, kann darum die Wartezeit auf einen Impftermin aktuell je nach Jahrgang und Verfügbarkeit der Impfstoffe mehrere Wochen bis sogar Monate ­betragen.

Weil strikt nach Alterskategorien geimpft wird, hat der Zeitpunkt der Anmeldung keinen Einfluss auf den Impftermin.

Die Anmeldung ist nur online möglich

Impfungen sind auch nach der Eröffnung der vier Zentren in impfenden Hausarztpraxen möglich. Hausärztinnen und Hausärzte werden weiterhin nach den gleichen Kriterien impfen wie die Impfzentren. Für die Covid-19-Impfung in einem der vier Zentren können sich alle im Kanton St.Gallen wohnhaften Personen über 18 Jahre registrieren lassen. Schwangere sind ausgenommen. Denn Schwangere sowie Erwachsene mit chronischen Erkrankungen gemäss den Impfempfehlungen sollten sich unbedingt für eine Impfung an ihre Hausarztpraxis wenden.

Eine Anmeldung für die vier Impfzentren ist nur online möglich, da eine E-Mail-Adresse benötig wird, an die die Informationen zum Impftermin und die Impfbestätigung zugestellt werden. Personen ohne Internet sollten sich an Verwandte oder Freunde wenden. Die Anmeldung dauert etwa fünf Minuten. Für die Zweitimpfung braucht es keine weitere Anmeldung, ein Terminvorschlag wird automatisch zugestellt. Bereits vereinbarte Impftermine mit der Hausarztpraxis sollten auch dort wahrgenommen werden.

Für die Erstimpfung braucht man etwa 20 Minuten Zeit

In den vier St.Galler Impfzentrum wird die Erstimpfung etwa 20 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. 15 Minuten davon verbringen die Geimpften zur Überwachung im Wartebereich. Bei der Zweitimpfung halbiert sich der Zeitaufwand.

Keine Impfung benötigen gemäss Bundesamt für Gesundheit Personen, die in den letzten drei Monaten eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Sie sind für einige Zeit vor einer erneuten Ansteckung geschützt.