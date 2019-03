Im Werdenberg und Obertoggenburg sind immer mehr Fahrzeuge unterwegs Über 6,5 Millionen Fahrzeuge passierten 2018 die automatische Zählstelle beim A13-Anschluss in Haag. Sie bleibt die meist befahrene Strecke im W&O-Gebiet. Sieben Messstellen in dieser Region zeigen Mehrverkehr. Thomas Schwizer

Der Verkehr auf der Rheinbrücke zwischen Haag und Bendern hat im Jahr 2018 um 3 Prozent zugenommen. (Bild: Corinne Hanselmann)

Gegenüber 2017 musste der A13-Anschluss in Haag, von und nach Bendern, letztes Jahr 191000 zusätzliche Fahrzeuge «schlucken». Das zeigt die Statistik der automatischen Verkehrszählungen, die der Kanton St. Gallen am Donnerstag veröffentlicht hat.

3 % mehr belastet Pendlerverkehr zusätzlich

Das Verkehrsaufkommen konzentriert sich hier auf die Pendlerzeit morgens, mittags und abends. Die Steigerung von 3 % hatte längere Wartezeiten zur Folge.

Kantonal hat die Anzahl der von den 157 Zählstellen registrierten Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent zugenommen. Acht Messstellen stehen in der Region Werdenberg–oberstes Toggenburg. Auch hier hat die Verkehrsbelastung im Jahr 2018 zugenommen.

Gams–Wildhaus am tiefsten, aber am stärksten gestiegen

Am stärksten stieg sie auf der Strecke Gams–Wildhaus an. In Wildhaus Befang stieg der tägliche Durchschnittswert um 3,9 % auf 3665 Fahrzeuge an, in Gams «Alter Zoll» um 3,7 % auf 3059. Die Zunahme dürfte vor allem eine Folge des Ausflugsverkehr im wettermässig aussergewöhnlich schönen Jahr 2018 sein: Die Tagesrekord-Werte an diesen Messstellen stammen jeweils von einem Sonntag.

Trotzdem bleibt hier das Verkehrsaufkommen verglichen mit den anderen Messstellen in der Region am geringsten.

Zählstelle A13-Anschluss in Haag baut Spitzenplatz aus

Ein Mehrfaches dieser Werte wurde an drei anderen automatischen Zählstationen in der Region gemessen. Knapp 18000 Fahrzeuge passierten täglich die «Autobahnbrücke» in Haag (+3 % gegenüber dem Vorjahr), rund 16000 die Zählstelle an der Rheinstrasse beim Werkhof in Buchs (auf dem Niveau der beiden Vorjahre), 13569 waren es 2018 an der Carl-Hilty-Strasse in Buchs (+0,3 %).

Seit 2015 stabil geblieben ist der durchschnittliche Tagesverkehr an der Zählstelle beim Mädliweg an der St. Gallerstrasse in Grabs. Hier wurden 2018 knapp 9500 Fahrzeuge pro Tag verzeichnet. Es folgen die Zählstelle an der Hauptstrasse von Sargans nach Trübbach (Töbeli) mit durchschnittlich 8874 Fahrzeugen pro Tag (+0,7 % gegenüber 2017) und jene an der Hauptstrasse in Räfis mit 8463 (+0,5 %).

Rund jedes 25.Fahrzeug ist ein Lastwagen

Auch bei den Tagesspitzenwerten liegen Haag (23911 am 9. Mai) und Buchs Werkhof (20779 am 6. Juni) an der regionalen Spitze.

An fünf Messstellen wird auch der Anteil der Lastwagen am Verkehr gemessen. Er liegt zwischen 3,5 % (Buchs Werkhof und Sevelen Büeli) und 4,7 % (Gams «Alter Zoll»).