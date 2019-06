Im Jahr 1764 hiess es bei einer Überschwemmung in Grabs: «Fliehet, fliehet, rettet Euer Leben!» Vor 255 Jahren erlebte Grabs eine der grössten Naturkatastrophen. Hauptsächlich die Dorfteile Ober- und Understuden wurden von einer Überschwemmung heimgesucht. Hansruedi Rohrer

W&O-Leser Harry Schäpper aus Grabs – er wohnt an der Staudenstrasse – macht darauf aufmerksam, dass am 31.Mai des Jahres 1764 Schreckliches passierte.

Es waren die Pfingsttage vor 255 Jahren. «Nach heftigen Regenfällen löste sich eine grosse Erdmasse am vorderen Studnerberg ins Löchlitobel. Der Studnerbach, der am Margelchopf entspringt, wurde dadurch unterhalb des Heimwesens Yvelrentsch total blockiert», erwähnt Harry Schäpper.

Fast ununterbrochen geregnet

Einen ausführlichen Bericht über dieses Unwetter in Grabs brachte der Appenzeller Kalender des Jahres 1882.

An den Pfingsttagen jenes Jahres habe es fast ununterbrochen wolkenbruchartig geregnet, schrieb der Kalender. Die Gewässer der betroffenen Gegenden hätten eine ungeheure Höhe erreicht, die Bäche der Berge seien zu Strömen angeschwollen.

«Wild brüllend tobte das entfesselte Element»

Mit grosser Bange habe man auch in Grabs, namentlich in Ober- und Understuden, den kommenden Dingen entgegengesehen, heisst es weiter.

Und wörtlich: «Am Pfingstmontag, den 31. Mai, am Mittag, durchbrach endlich die ungeheure gesammelte und gehemmte Wassermasse die durch Erdbrüche und Schlipfe entstandenen Wälle und Verschläge und wild brüllend tobte das entfesselte Element ins Tal. Ein Mann beim oberen Gatter, der das Tosen aus der Ferne vernahm und Unglück ahnte, stieg auf einen Baum und rief nach Oberstuden hinunter: ’Fliehet, fliehet, rettet euer Leben.‘ Ob man in Studen diesen Ruf vernommen, ist nicht bekannt.»

Tragische Todesfälle und grosse Verwirrung

Zwei Männer wollten ihr Gut schützen, wurden aber von den Fluten mitgerissen. Nur mit Mühe konnte man später ihre Leichen finden. Auch zwei Töchter des Michel Schlegel in Oberstuden verloren ihr Leben, als sie ihrem Elternhaus entgegeneilten.

Die Verwirrung war in diesen Stunden unsagbar gross, man glaubte, der jüngste Tag sei gekommen. Vom Kirchturm her wimmerten die Sturmglocken, brüllend irrte das Vieh auf den entfernteren Wiesen umher, überall traf man auf Schuttfelder.

Auch der Grabser Friedhof wurde aufgewühlt

Sogar der Grabser Friedhof wurde von den Gewässern so aufgewühlt, dass Särge zum Vorschein kamen. Der Kalenderbericht verrät weiter, dass trotz der Tragik auch der Humor ein bescheidenes Plätzlein hatte.

«Als der Studnerbach so verheerend aus dem Tobel herausbrauste und Oberstuden erreichte, stand eine Frau – sie war in hoffnungsvollen Umständen – in der Küche vor dem Ofen und beschäftigte sich mit Brotbacken. Der Schlammstrom drückte eine Wand des Häuschens ein und die Bäckerin bis an die Brust hinauf so in einer Lett- und Steinmasse, als ob man sie hineingemauert hätte. Sie wurde nach einigen Stunden angetroffen und sogleich ausgegraben und litt keinen Schaden.

Fast unversehrtes Bibelbuch wurde gefunden

Bald gebar sie einen Knaben, dieser bekam nachträglich die Blattern und blieb stark blatternarbig. Die Leute sagten später spassweise häufig, diese Narben seien entstanden, gedrückt worden, weil die Mutter bei der Überschwemmung vom Sand und von den Steinen allzu sehr gepresst worden sei.

Unter den vielen fortgeschwemmten Gegenständen und dem Hausrat hat eine Bibel das Unglück mehr oder weniger heil überstanden. Sie trägt folgende Notiz: «Dieses Bibelbuch wurde in dem grossen Wasserguss in dem Jahr Christi 1764, als das Haus zertrümmert wurde, von dem Bünt-Gut bis zum Tommelibühel-Gut von dem Wasser fortgeschwemmt und alldort auf dem Sand unversehrt gefunden, wovon aber die Spuren von Lett und Sand noch vielfältig in diesem Buch anzutreffen sind.»

Hochwasserschutzbauten weisen heute allfällige wilde Wasser nach Unwettern wieder in ihre Bahnen.