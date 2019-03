Im ersten Event holten die jüngsten Buchser Synchronschwimmerinnen gleich Gold

Für die jungen Artistic-Schwimmerinnen des SC Flös Buchs erfolgte am Wochenende in Lugano der erste Kürwettkampf des Jahres. Am Coppa del Sole gaben die zwei gestarteten Teams alles und kehrten erfolgreich nach Hause.