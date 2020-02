«Ich bin gerne ein Cervelat»: Am Frauenabend in Grabs zeigte sich die blinde Referentin stolz als «ganz normale Frau» Psychologin Gabi Rechsteiner erzählte am Frauenabend von ihrem Leben als erblindete junge Frau.

Die erblindete Referentin nimmt das Leben so, wie es ist, und ermuntert damit das Publikum zu positivem Wahrnehmen. Bild: Heidy Beyeler Bild: Heidy Beyeler



Mit dem provokativen Titel «blind, blond, blöd!?» wandte sich Gabi Rechsteiner am Dienstagabend mit ihrem Referat an die vielen Frauen, die sich im Kirchgemeindehaus einfanden. Die Referentin ist mit ihrer Lebensgeschichte unterwegs, um Menschen aufzuzeigen, wie sie ihr Schicksal angeht, seit sie zusehends erblindete.

Humorvoll sprach sie von ihren drei «Männern»

Während Gabi Rechsteiner mit JJ (Jeffrey Johnson), ihrem Blindenstock auf die Bühne steigt, macht es sich ihr Begleiter Willow, der Blindenführhund, unter einem Tisch zwischen den Füssen von Gästen gemütlich. Für den versierten Willow gehört dieses Ritual zum Alltag, wenn er seine Chefin in einen grossen Saal geleitet.

Gabi Rechsteiner kam, um Frauen zu ermuntern, sich selber versöhnlich zu stimmen, und sich so zu akzeptieren, wie man eben ist. Versiert ist auch die Rednerin. Sie versteht es, das Publikum anzusprechen, so dass das Gesagte bei allen Zuhörerinnen gut verständlich ankommt. Wenn sie über ihre drei «Männer» (Ehemann Markus; Willow, der Blindenführhund, und der Blindenstock JJ) spricht, erheitert sie gekonnt das Publikum mit humoristischen Einlagen.

Blind, blond, blöd und Cervelat

Gabi Rechsteiner zeigt in ihrem Vortrag grosses Selbstbewusstsein. Sie steht da in ihrem Sein, so wie sie ist. Sie vergleicht sich symbolisch mit dem Cervelat:

«Ich bin gerne ein Cervelat. Es muss nicht ein Filet Mignon sein, um ein zufriedenes Leben zu leben.»

Bildhaft zeigt sie in ihren Ausführungen, dass es für sie nicht in Frage komme, in schwierigen Situationen Hoffnung bzw. Mut zu verlieren. Es stünden Möglichkeiten zur Verfügung, andere Wege einzuschlagen. «Wenn die Autobahn gesperrt ist, hat man die Wahl, Haupt- bzw. Nebenstrassen zu benutzen, auf denen man auch schnell zum Ziel kommt. Ich bin so normal wie ein Cervelat. Er ist für mich der Inbegriff von bodenständig, normal, durchschnittlich».

Damit drückt sie aus, dass Menschen sich häufig mit Schönerem, Intelligenterem oder Besserem vergleichen und sich fragen: Was ist schöner, intelligenter oder besser? Die Antwort gibt der Cervelat als Symbol fürs Normale. «Man darf stolz sein ein, ganz normaler Cervelat zu sein», sagt Gabi Rechsteiner.

Der Wert einer 100er-Note ändert sich nicht

Während ihrem Referat gerät ihre Blindheit plötzlich in Vergessenheit. Mit ihren Ausführungen nimmt sie die Zuhörenden mit ins Boot und ermuntert die Frauen, sich so zu akzeptieren wie beziehungsweise was sie sind: Einzigartige Persönlichkeiten, die gerne so sind wie ein Cervelat. Versöhnung mit sich selbst ist angesagt, um sich zu akzeptieren wie man ist, wenn es auch mal mühsam wird, genauso wie beim Entkernen eines Granatapfels.

Auf dem Weg des roten Fadens kam Rechsteiner auf vielfältigen Schichten von Überraschungs-Schoggi-Eiern mit dem Genuss auf den Weg zur Zufriedenheit. Zu guter Letzt zeigte sie auf, dass der Wert einer Hunderternote Bestand hat, ob geglättet oder zerknüllt. Der Wert geht nicht verloren, er bleibt bei hundert Franken. Auch damit schaffte sie Eindruck.