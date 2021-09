Hundesport Zwei- und Vierbeiner glänzen: Gold in der Kategorie Medium für Team Training Sennwald 24 Agility Sportler der Hundeschule Team Training Sennwald sind am Samstag motiviert nach Münsingen gereist, um die Qualifikationsläufe für die Schweizer Meisterschaften für Vereine zu absolvieren. Alle sechs Mannschaften haben sich für den Final qualifiziert.

Die Siegerinnen in der Kategorie Medium: Angi Bühler, Leonie Aebi und Monika Göldi (von links). Bild: PD

Am Samstag waren für Sennwald die Mannschaften Small und Medium am Start. Lia Good mit Lilo, Leonie Aebi mit Zahra, Alexandra Forestier mit Luna und Hansi Baumgartner mit Samu liefen auf den zweiten Rang der Tageswertung. Sogar die goldene Auszeichnung gab es für Medium-Mannschaft, bestehend aus Angi Bühler mit Yaki, Monika Göldi mit Sniper und Leonie Aebi mit Sassy.

Am Sonntag starteten die vier Large-Mannschaften der Hundeschule. Die Silbermedaille gab es für das Team I (Tanja Fähndrich mit Phoenix, Michael Aebi mit Hicks, Stefan Mattle mit Boon, Marianne Mattle mit Doolin), Bronze für Mannschaft II (Bettina Fezzi mit Bliss, Michael Fezzi mit Oona, Tanja Fähndrich mit Lycan, Thomas Schmid, mit Okelani und Marianne Mattle mit Chip).

Die Freude über den Erfolg war riesig

Die vierte Mannschaft (Sandra Loosli mit Lane und Nix, Anita Bischof mit Kuba, Pia Büchel mit Kaya, Monika Schiess mit Nala) erreichte den achten Platz und auf Rang zehn klassierte sich die dritte Mannschaft (Judith Oberholzer mit Goune, Amanda Gasser mit Sito, Daniela Wider mit Aki, Franziska Heuberger mit Honami und Urs Bänninger mit Alinghi).

Somit haben sich für den finalen Wettkampf der Agility-Schweizer-Meisterschaften für Vereine alle sechs Mannschaften der Hundeschule Team Training Sennwald qualifiziert. Die Freude über diesen Erfolg, so teilt der Sennwalder Verein mit, sei riesig. Man darf nun gespannt sein, wie es den sechs Mannschaften am Turnier um den Schweizer-Meister-Titel ergeht. Dieser findet am 21. November erneut in der Berner Gemeinde Münsingen statt.