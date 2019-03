Hospizgruppe schenkt Zeit und ist da Die Freiwilligen der Hospizgruppe des Diakonievereins Werdenberg unterstützen und begleiten Schwerstkranke und deren Angehörige. Niemand soll in der letzten Lebensphase alleine sein. Nicht alle Menschen sind dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen.



Esther Wyss

Achtmal jährlich treffen sich die ehrenamtlichen Betreuerinnen zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung unter der Leitung von Waltraud Eggenberger und Gertrud Weber-Christen (erste und zweite von rechts). (Bild: Esther Wyss)



An einem gewöhnlichen Nachmittag treffen sich die Mitglieder der Hospizgruppe in der Kafihalle des Diakonievereins. An diesen jährlich achtmal stattfindenden Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht und es finden interne Weiterbildungen statt.

Ein Moment des Innehaltens und der Stille

An diesem Montagnachmittag sind auch neue Gesichter dabei. Gesamtleiterin Waltraud Eggenberger erklärt, dass die neuen Mitglieder erst zum Einsatz kommen, wenn sie am obligatorischen Grundkurs für diese Freiwilligenarbeit teilgenommen haben.

Zur Einstimmung liest sie ein tiefsinniges Gedicht über die Zeit, die im Fluge vergeht, zäh dahinfliesst, die man festhalten möchte und Lebenszeit, die zerrinnt. Als erstes Traktandum wird ein kurzer Rückblick auf das vergangene Vierteljahr gehalten. Zum Gedenken an einen Verstorbenen wird eine Kerze angezündet. Es ist ein Moment des Innehaltens und der Stille.

Eine verantwortungsvolle Aufgabe

Eine schwere Krankheit führt viele Menschen an ihre Grenzen. In dieser belastenden Situation sind Betroffene und Angehörige auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.

Die Hospizgruppe des Diakonievereins trägt dazu bei, dass schwerkranke Menschen liebevoll und sorgfältig begleitet und Angehörige entlastet werden. Es geht darum, dass niemand in seiner letzten Lebensphase alleine ist.

Überkonfessionell und politisch neutral

Zurzeit besteht die Gruppe aus 14 Mitgliedern, die ein Bewerbungsverfahren durchlaufen haben. Waltraud Eggenberger ist sich bewusst, dass nicht alle Menschen dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen sind.

Sie hat in ihrer langjährigen Tätigkeit auch lernen müssen, Bewerber abzulehnen. Die Hospizgruppe wurde vom Diakonieverein Werdenberg angeregt, ist überkonfessionell und politisch neutral. Ihre Dienste stehen allen Menschen zur Verfügung.

Abgrenzung als Weiterbildungsthema

Einsatzleiterin Gertrud Weber-Christen koordiniert die Einsätze und erhält jeweils eine Rückmeldung über deren Verlauf. Die Männer und Frauen, die die Schwerstkranken begleiten, sind gut vorbereitet und fachlich weitergebildet. Die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen und der Angehörigen sind ihnen wichtig.

Souverän führt Waltraud Eggenberger durch den Nachmittag und das Thema Abgrenzung. Mit einem Lächeln sagt sie: «Wer immer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht.» Sie ergänzt:

«Freiwilligenarbeit leisten heisst auch frei sein, bei einer Anfrage Nein sagen zu dürfen.»

Mit verschiedenen praktischen Übungen wird veranschaulicht, wie man sich abgrenzen kann. Anschliessend werden die Erfahrungen reflektiert, denn ein Einsatz bei einem Schwerstkranken kann auch für die ehrenamtlichen Betreuer sehr belastend sein.

In der Region gut vernetzt

Die Hospizgruppe ist in der Region gut vernetzt. Die Mitglieder arbeiten bei ihren Begleitungen eng mit dem Pflegefachpersonal zusammen und ergänzend zu seelsorgerischer Betreuung. Sie übernehmen keine pflegerischen Aufgaben. Die Wertschätzung gegenüber den freiwilligen Betreuerinnen sei da, sagt Eggenberger.

Sie organisiert einmal jährlich einen runden Tisch, an dem 15 bis 20 Fachleute aus der ganzen Region teilnehmen und sich austauschen. Zudem gehört sie dem Palliativ-Forum Buchs an, in dem neu auch Fachpersonen der Gemeinde Grabs teilnehmen.

Auf Wunsch begleiten die ehrenamtlichen Betreuerinnen auch Schwerstkranke im Pflegeheim Werdenberg in der Abteilung «Hospiz im Werdenberg», um die Angehörigen zu entlasten.

Pilotprojekt findet Anklang Seit Januar läuft ein von der Hospizgruppe mitinitiiertes Pilotprojekt: jeden Freitagabend findet im «Hospiz im Werdenberg» ein Abendessen für Patienten und Angehörige statt. Anwesend sind zwei Freiwillige der Hospizgruppe und manchmal kommt auch jemand vom Personal dazu. Je nach Bedürfnis wird geredet, gespielt, oder es wurde auch schon spontan gesungen. Am zweiten Sonntag im Monat gib es einen Sonntagbrunch und am vierten Samstagnachmittag jeweils Kaffee und Kuchen. «Es geht um Normalität auch in der letzten Lebensphase», sagt Waltraud Eggenberger, «der Versuch ist gut angelaufen und stösst auf Zustimmung. Bis jetzt gibt es nur positive Rückmeldungen». Ende März wird entschieden, ob das Projekt in dieser Form weitergeführt oder angepasst wird. (ew)