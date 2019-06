Hospiz im Werdenberg: Spendenfonds springt in die Lücke Die Dienste des Hospiz im Werdenberg in Grabs sind gefragt und verhelfen zu Einsparungen im Gesundheitswesen. Doch die Finanzierung ist nicht kostendeckend geregelt. Hanspeter Thurnherr

Zur guten Aufenthaltsqualität im Hospiz trägt die teilweise aus zweckgebundenen Spenden finanzierte Dachterrasse bei. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

53 Personen nahmen im Jahr 2018 die Dienste des Hospiz im Werdenberg in Anspruch. «Die Nachfrage ist also unbeschränkt da. Die meisten Personen sind zwischen 55 und 65 Jahre alt, also in jenem Alter, in welchem auch Krebsfälle gemäss Statistik anziehen», sagt Mathias Engler, Gesamtleiter von Pflege und Hospiz im Werdenberg.

Meiste Bewohner aus der nahen Region

Über 90 Prozent stammt aus dem Einzugsgebiet zwischen St.Margrethen und Walenstadt sowie dem oberen Toggenburg, davon der grösste Teil aus Werdenberg und Liechtenstein.

Die Bruttotaxe ist wesentlich höher als im Pflegeheim und nicht vollständig durch Krankenkasse, Pflegefinanzierung und Leistungen aus der Vereinbarung mit dem Kanton gedeckt.

Hospizlösung günstiger als Palliative Station im Spital

«Die Mehrkosten gegenüber dem Pflegeheim entstehen durch die komplexere Pflege und damit durch höhere Personalkosten. Die Alternative wäre der Aufenthalt auf einer palliativen Station im Spital. Dies wäre aber wesentlich teurer», stellt Engler fest.

«Mit der Hospizlösung erzielt das Gesundheitswesen also Einsparungen – in einer für die Betroffenen und Angehörigen erst noch angenehmeren Umgebung.»

Für Engler ist damit klar:

«Die fehlende Kostendeckung müsste fairerweise durch die Krankenkassen übernommen werden.»

Dies würde eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (KGV) erfordern, was auf politischer Ebene beim Bund erfolgen müsste.

«Wir wollen deshalb nochmals das Gespräch mit dem Kanton suchen. Wir möchten ihn um Unterstützung bitten, beim Bund eine nationale Lösung anzuregen – mit dem Ziel, den durchschnittlichen Beitrag der Krankenkassen von heute 72 Franken pro Tag zu erhöhen.»

Tatsächlich zahlen die Krankenkassen nur einen Bruchteil an die Durchschnittskosten von 677 Franken pro Tag. Die Gemeinden sind durch das Pflegefinanzierungsgesetz verpflichtet, durchschnittlich 179 Franken zu bezahlen. Der Kanton, welcher die Hospizfinanzierung seit Frühling 2019 definitiv im Sozialhilfegesetz verankert hat und damit 97 Franken bezahlt, habe seine Hausaufgaben ebenfalls gemacht, sagt Engler.

Spenden-Benefizanlass am 25. August

Allerdings verpflichtet die Leistungsvereinbarung das Hospiz, 20 Prozent der Betriebskosten über Drittmittel zu decken. Dem kommt der Zweckverband Pflege und Hospiz im Werdenberg nach, indem er aus dem Spendenfonds die aktuelle Deckungslücke schliesst.

Getragen wird der Zweckverband von den sechs Werdenberger Gemeinden. Mathias Engler ist damit als dessen Gesamtleiter auch zum Spendensammler und Organisator von Benefizanlässen geworden. So findet beispielsweise am Sonntagnachmittag, 25.August, im Pflegeheim ein Anlass mit dem Sänger Stefan Roos statt, verbunden mit einer Versteigerung attraktiver Preise zugunsten des Hospizes.

«Wir spüren die Unterstützung»

«Wir spüren die Unterstützung, einerseits durch Unternehmen und Stiftungen mit grösseren Summen, andererseits durch einen hohen Anteil an Kleinspendern aus der Bevölkerung der Region Werdenbergs und des südlichen Kantonsteils. Beides zeugt davon, dass der positive Nutzen unseres Angebots – an dem wir aus Überzeugung arbeiten – wahrgenommen wird», freut sich Engler.