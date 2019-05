Holzenergie Werdenberg-Rheintal: Holzasche nun zugelassen 20 Mitglieder der Holzenergie Werdenberg-Rheintal trafen sich am Donnerstag zur HV. Zuvor gab es ein Referat vom Geschäftsführer Holzenergie Schweiz. Hansruedi Rohrer

Präsident Michael Fenk, links, heisst Andreas Keel, Geschäftsführer Holzenergie Schweiz, zum Referat willkommen. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Michael Fenk, Präsident der Holzenergie Werdenberg-Rheintal, konnte die interessierten Mitglieder vorgängig der Hauptversammlung im Restaurant Rössli zu einem Referat von Andreas Keel, Geschäftsführer Holzenergie Schweiz, willkommen heissen. Dieser sprach zum Thema «Werbung und Lobbying für die Holzindustrie – Erfahrungen, Hinweise und Tipps». «Eigentlich verkaufen wir die Holzenergie gar nicht so schlecht», sagte der Referent und wies darauf hin, dass eben diese Holzenergie «erwachsen» geworden sei. «Kinderkrankheiten» würden nicht mehr akzeptiert: Unter anderem sei die Sanierung von alten Anlagen eine der Lösungen im Zusammenhang mit den Vorschriften der Luftreinhalteverordnung.

Sich verkaufen und präsentieren ist wichtig

Die Holzanlagen seien sauberer geworden. Im Übrigen müsse man mehr agieren statt reagieren und fundiert mit Vorschlägen kommen, vor allem bei Behörden und Ämtern. So habe die Holzenergie Schweiz zum Beispiel schon im August 2016 darauf hingewiesen, dass Holz-Asche problemlos deponiert werden könnte. Erst seit November des vergangenen Jahres sind die Holz-Aschen nun auf Schlackendeponien zugelassen. «Und dass Holzenergie CO2-neutral ist, sagen wir schon seit 25 Jahren, und nicht erst seit dem aktuellen Klima-Hype in diesem Jahr», erklärte Andreas Keel. Sich verkaufen und präsentieren nach aussen sei für die Holzenergie wichtig.

Die Traktanden der Hauptversammlung wurden zügig erledigt, denn es wartete anschliessend ein vom Verein offerierter Imbiss. Präsident Michael Fenk führte durch die Versammlung. In seinem Jahresbericht erwähnte er das wichtigste Vereins-Thema des vergangenen Jahres, nämlich die Thematik der Entsorgung von Holz-Asche. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Information der Bevölkerung. Deshalb wurde die Erneuerung der Website angegangen sowie Informations- und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit der Luftreinhalteverordnung und dem Thema Holzasche-Entsorgung betrieben. Dass diese Entsorgung zusehends ein Thema in Bezug auf den Schutz der Umwelt wird, konnte an einem Informationsanlass aufgezeigt werden.

Im vergangenen Vereinsjahr folgten noch andere Informationsanlässe mit Besichtigungen von Anlagen. Das Ziel für das Jahr 2019 sei das Ausarbeiten von Möglichkeiten zur Stärkung der Nutzung des einheimischen Brennstoffes sowie eine verstärkte Aufklärungsarbeit und Beratungen. Der Vorstand der Holzenergie Werdenberg-Rheintal will sich auch im neuen Vereinsjahr für die Belange der Holzenergie einsetzen.

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von 1631 Franken ab. Die Jahresbeiträge bleiben unverändert.