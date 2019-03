St. Galler Regierung und Werdenberger Gemeindepräsidenten trafen sich Am Dienstag hat die St. Galler Regierung ihre ordentliche Wochensitzung nicht wie üblich im Regierungsgebäude in der Kantonshauptstadt abgehalten, sondern im Flumser Rathaus. Für einen Austausch mit dabei waren auch die Werdenberger Gemeindepräsidenten. Denise Alig

Die Werdenberger Gemeindepräsidenten tauschten sich mit der St. Galler Regierung aus. (Bild: Denise Alig)

Der Parkplatz vor dem Flumser Rathaus war gestern genauso für die St. Galler Regierung reserviert wie eines der Sitzungszimmer im Ratsgebäude. Dort hielt das von Regierungspräsident Stefan Kölliker angeführte siebenköpfige Gremium seine ordentliche Wochensitzung ab. Zweimal im Jahr nämlich gastiert die St. Galler Regierung in einer Landgemeinde. Dabei hat sich ein Turnus herausgebildet, der die Regierung periodisch in alle Regionen des Kantons führt.

Nach der Regierungssitzung stand um 12.30 Uhr ein gemeinsamer Apéro mit den Sarganserländer und Werdenberger Gemeindepräsidenten auf dem Programm. Dieser wurde – ebenso wie das anschliessende Mittagessen – zu einem intensiven Austausch über kantonale, regionale und lokale politische Themen genutzt.

Regierungssitzung vor Hanselmanns Haustüre

Die seit vielen Jahren in Walenstadt wohnhafte Regierungsrätin Heidi Hanselmann freute sich besonders über den Umstand, dass die Regierung gestern in Flums tagte. «Es ist eine Steilvorlage, in dieser wunderschönen Gegend vor der eigenen Haustüre eine Regierungssitzung abhalten zu können», sagte sie.

«Ein solcher Rahmen begünstigt gute Entscheidungen.»

Beim Apéro im Rathauskeller machte der Regierungspräsident dann – wie bei Sitzungen in einer Landgemeinde üblich – eine «Tour d’horizon» über aktuelle Fragen und Probleme der Politik im Kanton und der Gastregion. Kölliker erwähnte dabei unter anderem die Asylpolitik mit der neu als Ausreisezentrum genutzten Liegenschaft Sonnenberg in Vilters-Wangs und die auf Hochtouren laufende Spitalplanung mit der Frage nach der Zukunft der Standorte Grabs und Walenstadt. Weiter nannte Kölliker die Exportzahlen der Region Werdenberg. «2018 verliess Ware im Wert von 1,82 Milliarden Franken die Region», sagte er. Damit sei man um vier Prozent unter dem Rekordjahr 2017 geblieben.

Zukunft der Berufsfachschulen

Auf Anstoss von Kantonsrat Beat Tinner, dem Gemeindepräsidenten von Wartau, äusserte sich Kölliker auch zur Frage der Zukunft der Berufsfachschulen in Buchs und Sargans. Es sei zurzeit nicht möglich, darüber seriöse Angaben zu machen, sagte er, zumal in der Berufsbildung aufgrund der Digitalisierung zurzeit eine grosse Dynamik herrsche und man nicht wisse, wie sich bestimmte Berufsfelder entwickeln würden. «Wir sind aber der Meinung, dass beide Standorte Bestand haben sollen», so Kölliker.

Gastgeber Christoph Gull, der Gemeindepräsident von Flums, erklärte unter anderem, dass sich die Regionen Werdenberg und Sarganserland mit dem Arbeitgeberverband auf ein gemeinsames Vorgehen zur besseren Positionierung der Region als Arbeits- und Wohngegend geeinigt hätten.

Zudem arbeite man weiterhin daran, für die Region «etwas Verrücktes» mit externer und interner Strahlkraft zu schaffen. Mehr dazu sei an der nächsten Delegiertenversammlung der Region zu erfahren. Ferner betonte Gull, das Sarganserland und Werdenberg seien sich auch bezüglich der künftigen Gestaltung der Spitallandschaft einig.