Sennwald Hoher Besuch aus Innsbruck zum jährlichen Kirchenfest Am Sonntag beging die Katholische Kirchgemeinde Sennwald ihr Patrozinium, das Fest zum Heiligen Antonius von Padua. Anlässlich des Festgottesdienstes zum jährlichen Kirchenfest feierte – zur grossen Freude der Kirchgemeinde – der Abt Raimund Schreier vom Stift Wilten in Innsbruck mit den Gläubigen.

Abt Raimund Schreier vom Stift Wilten in Innsbruck feierte mit den Gläubigen am Kirchenfest. Bild: Andrea Müntener-Zehnder

Mit seiner nahbaren und bodenständigen Art zog er in seiner Predigt jeden im Kirchensaal in seinen Bann. Passend zum Abschluss der Diakoniewoche predigte Abt Raimund Schreier abermals zum Thema «Hoffnung konkret». Bestimmt konnte sie Jede und Jeder in der Antoniuskirche, unabhängig vom Alter, in einem Teil der Predigt wiedererkennen. Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Gottesdienst mit klangvoller Stimme durch die Solistin Judith Dürr und David Marock am Piano. Im Anschluss an den stimmigen Gottesdienst wurden die Kirchbürger in alter Manier mit Wurst und Brot und einem feinen Dessert verwöhnt.