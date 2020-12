Hochwasser Mit der Sanierung der Rheindämme zwischen Sevelen und Schaan soll das Rheintal vor Überflutungen geschützt werden Der Kanton St.Gallen und das Fürstentum Liechtenstein beginnen im Herbst des nächstes Jahres mit der Sanierung der Rheindämme. Damit soll die Sicherheit verbessert werden.

Die Sanierung der Rheindammabschnitte bei Sevelen, Triesen und Schaan beginnt bereits im Herbst 2021. Bild: Heini Schwendener

Die 150 Jahre alten Rheindämme, welche Liechtenstein und das Werdenberg vor Überflutung schützen, sind in die Jahre gekommen. Untersuchungen zeigen, dass sie nicht mehr in allen Abschnitten genügend stabil sind.

Abschnitt von Sevelen bis Schaan hat Priorität

Das betrifft insbesondere den Bereich Sevelen, Buchs, Triesen und Schaan. Dabei geht es beidseits um etwa fünf Kilometer, wie am Freitag Mitglieder der Regierungen des Fürstentums Liechtenstein und des Kantons St.Gallen und Fachleute in Schaan bekanntgaben. Die St.Galler und Liechtensteiner Regierung haben am 24. November den von Experten ausgearbeiteten Strategiebericht zur Ertüchtigung der Rheindämme verabschiedet. Er bildet die Grundlage für das Sanierungsprojekt.

Sie informierten über die Rheindammsanierung und die geplanten ökologischen Aufweitungen: Emanuel Banzer, Leiter Amt für Bevölkerungsschutz, Regierungsrätin Dominique Hasler, Regierungsrätin Susanne Hartmann und Daniel Dietsche, Rheinbauleiter Kanton St.Gallen (von links). Bild: Daniel Ospelt

Die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, die Liechtensteiner Regierungsrätin Dominique Hasler, der St.Galler Rheinbauleiter Daniel Dietsche und Emanuel Banzer, Leiter des Liechtensteiner Amts für Bevölkerungsschutz, gaben vor den Medien über das Vorhaben.

Der Startschuss der Arbeiten ist im Herbst 2021

Die Dammabschnitte mit den grössten Defiziten werden in der zweiten Hälfte 2021 in Angriff genommen. Die Bauprojekte werden aktuell ausgearbeitet. Parallel zur Dammsanierung prüfen beide Seiten Projekte, um die ökologische Qualität zu verbessern. Banzer sagte:

«Die Sanierung der Dämme auf dem 26 Kilometer langen Abschnitt des Rheins in Liechtenstein und im Werdenberg wird uns die nächsten zwei Jahrzehnte beschäftigen.»



«Wir haben seit 2005 die Stabilität der Dämme in Liechtenstein und Werdenberg intensiv untersucht und festgestellt, dass sie nicht überall genügend sind», sagte die Liechtensteiner Regierungsrätin Dominique Hasler vor den Medien.

«Die Sicherheit ist in einzelnen Abschnitten nicht einmal mehr für ein 100-jähriges Hochwasser garantiert», ergänzte die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann am Freitag bei der Präsentation des Sanierungsprojektes. Dieses Projekt war 2018 in Auftrag gegeben worden.

St.Gallen und Liechtenstein tragen die eigenen Kosten

St. Gallen und Liechtenstein tragen die Kosten auf ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet. Emmanuel Banzer, Leiter des Liechtensteiner Amtes für Bevölkerungsschutz, schätzt die Kosten auf 60 Millionen Franken für St. Gallen und 90 Millionen Franken für sein Land.

Der Kanton St. Gallen prüft zusätzlich die Abschnitte oberhalb und unterhalb der gemeinsamen Rheinstrecke mit Liechtenstein. Diese Untersuchungen reichen oberhalb bis Bad Ragaz und unterhalb bis Rüthi. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob zusätzliche Dammabschnitte saniert werden müssen.

Alle Rheinanstösser tragen das Projekt mit

In einem Strategiebericht haben St. Gallen und Liechtenstein Eckwerte zur Sanierung und ökologischen Aufwertung des Rheins vereinbart. Dieser Bericht übernimmt die Grundsätze, die im Entwicklungskonzept Alpenrhein der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IKRA) enthaltenen Grundsätze.

Dieses länderübergreifende Konzept tragen alle Rheinanstösser mit. Entsprechend wurden der Kanton Graubünden und das Land Vorarlberg in den vergangenen drei Jahren laufend über die Planungsarbeiten zu «Ertüchtigung der Rheindämme» informiert.

Parallel wird ökologische Verbesserung und Aufweitung abgeklärt

«Nun wollen wir parallel zu den Dammsanierungen in einem separaten Prozess abklären, wie wir auf etwa 40 Kilometern den Alpenrhein ökologisch verbessern und aufweiten können.

Das geht aber nur zusammen mit Liechtenstein, den verschiedenen Interessensgruppen in der Region und mit Vorarlberg und Graubünden», erklärte Susanne Hartmann.

Ein Meilenstein für den Hochwasser- und Naturschutz

Daniel Dietsche, Rheinbauleiter des Kantons St. Gallen, verdeutlichte:

«Solche ökologische Projekte stehen im Einklang mit dem Hochwasserschutz. Denn Dammsanierungen sind in der Schweiz gesetzlich nur mit entsprechenden ökologischen Massnahmen möglich.»

Machbarkeitsstudien seien für den Raum Schaan, Buchs und Eschen erstellt worden. «Gemeinsam planen – zeitlich gestaffelt umsetzen», laute dabei die Devise.

Regierungsrätin Dominique Hasler spricht denn auch von einem «grossen Meilenstein für den Hochwasser- und Naturschutz», der mit den Beschlüssen beider Regierungen gesetzt wurde.