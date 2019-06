Dem STV Grabs gelang die Höchstnote im Beachball-Teil Dem STV Grabs ist der Auftritt am Eidgenössischen Turnfest geglückt. Nur ein Wettkampf wollte nicht so recht gelingen.

Die Schaukelring-Truppe des STV Gams hat sich im Vergleich zum letzten Turnfest massiv gesteigert und erreichte nun, am Saisonhöhepunkt in Aarau, die Note 9,17. (Bild: PD)

(pd) Fünf Athletinnen und Athleten des STV Grabs machten auf einem der unzähligen Weitsprunganlagen den Anfang des Wettkampftages und haben dafür eine sagenhafte 9,45 erhalten. Kurz danach hatte das 20-köpfige Schaukelring-Team die Leistung vom letzten Turnfest massiv verbessert und eine 9,17 erturnt.

Nach dem guten Start liessen die Grabser im 2. Wettkampfteil nicht nach. Zeitgleich wurden die Pendelstafette und der Fachtest Allround absolviert. Die Pendelstafette fand nicht wie üblich draussen, sondern in einem Zelt statt. Die sechs Läuferinnen und sechs Läufer zeigten eine tolle Leistung und erhielten dafür eine 9,25. Auf einem Wettkampfplatz in der Nähe präsentierte sich die Fachtest-Allround-Gruppe in stark Verfassung, es resultierte eine 9,39 als Gesamtnote. Im Beachball-Teil wurde sogar die Höchstnote 10,00 erreicht.

Note 27,61 sorgte für grosse Zufriedenheit

Der letzte Wettkampfteil begann mit der Disziplin Wurfkörper, gefolgt vom 800-Meter-Lauf und der Gymnastik Kleinfeld. Die Werferinnen und Werfer erzielten eine 9,39. Die Läufer dagegen mussten auf der ungewohnten Tartanbahn laufen, bei welcher es für dieselbe Zeit wie auf der Wiese eine tiefere Note gibt. Grabs schloss diesen Wettkampf mit der Note 7,99 ab. Die Gymnastikerinnen steigerten sich im Vergleich zum letzten Turnfest und tanzten zu tosendem Applaus zu einer 9,26.

Am späteren Nachmittag wurde die Note 27,61 von der Oberturnerin verkündet. Sehr zufrieden über die Leistung aller wurde dann darauf angestossen und das Fest genossen. Am Sonntagnachmittag wurde die Turnerschar bei der Post empfangen. Diese lief zusammen mit Ehrenmitgliedern, Freunden und Bekannten ins Kirchbünt zur Verkündigung der Resultate des Eidgenössischen Turnfests mit dem 54. Schlussrang in der 3. Stärkeklasse. Es war ein schönes Fest, das den Grabsern lange in Erinnerung bleiben wird.