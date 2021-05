Nutzgarten beim Schlangenhaus Werdenberg wird zu einem Museumsraum unter freiem Himmel Am vergangenen Sonntag, dem Internationalen Museumstag, haben die Museen Werdenberg zur Eröffnung des neuen Nutzgartens des Schlangenhauses eingeladen. Im Städtli Werdenberg wurde «wachsendes» Kulturgut thematisiert.

Der neu angelegte Nutzgarten vor dem Schlangenaus. Bild: PD

(PD) Der Internationale Museumstag wird mittlerweile von über 35 000 Museen auf der ganzen Welt begangen, so auch von den Museen Werdenberg. Während das Schloss aufgrund der Vorbereitungen für die am Freitag beginnende Schlossmediale nicht zugänglich war, besuchten am Sonntag 210 Besucherinnen und Besucher das Museum Schlangenhaus im Städtli. Dies schreibt das Schloss Werdenberg in einer Medienmitteilung.

Zusätzlich kamen viele Menschen wegen des Setzlingsmarktes, der beim Schlangenhauszugang vom See her und auf dem Platz im Hinterstädtli von Rhytop, einer Organisation zur Förderung der Biodiversität, veranstaltet wurde. Dieses Zusammenspiel von Museum und Markt war kein Zufall, denn ging es an diesem Tag darum, das «wachsende» Kulturgut zu thematisieren

Neues Freilichtzimmer eingeweiht

Um 11 Uhr wurde das neue Freilichtzimmer des Museums Schlangenhaus eingeweiht: der neu angelegte Nutzgarten vor dem Schlangenhaus. Wuchsen hier bisher Blumen und Sträucher als Zierde, wurde der Garten nun von den Kuratoren des Museums und zusammen mit Rhytop zu einem historischen Nutzgarten umgestaltet, der nun das Museum um eine Abteilung über Kulturpflanzen ergänzt.

Dreisprachige Tafeln gehen auf verschiedene Themen historischer Nutzgärten ein. Die schlichten Metalltafeln und die neue Sitzbank wurden vom Seveler Schmid Melchior Huber gestaltet und produziert.

Finanzielle Unterstützung durch Verein

Möglich gemacht wurde der Garten dank massgeblicher finanzieller Unterstützung des Vereins Freunde Schloss Werdenberg: So brachte dann dessen Präsidentin Katrin Schulthess in ihrem Grusswort ihre Freude zum Ausdruck, dass die Freunde immer wieder mithelfen, die Weiterentwicklung der Museen und des Schlosses zu fördern.

Agraringenieur und Rhytop-Mitgründer Hans Oppliger brachte in kurzen Worten die ausserordentliche natürliche Vielfalt der Region Werdenberg auf den Punkt und skizzierte das Potenzial, das von historischen Sorten für zukünftige landwirtschaftliche Produkte ausgehen kann.