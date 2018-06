«Hirschen»: Konzept wurde von Starachitekt Schweizer ausgearbeitet

Am vergangenen Wochenende gab es aus touristischer Sicht einen Grund zum Feiern. Das Hotel Hirschen in Wildhaus eröffnete seine neuen Zimmer und bot am Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen. 3,5 Millionen Franken wurden in die Renovierung der 40 Zimmer investiert, neu wurden auch Junior Suiten realisiert.