Hilti-Gruppe bleibt erfolgreich – und investiert mehr

Die Hilti-Gruppe hat 2018 den Umsatz um 10,7 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken und den Reingewinn um 5 Prozent auf 546 Millionen gesteigert. Zudem wurde deutlich mehr in Forschung und Entwicklung investiert. Die Erneuerungsarbeiten am Hauptsitz in Schaan schreiten zügig voran.