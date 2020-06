«Heute freute sich jeder aufs Training»: Die erste Mannschaft des FC Gams darf wieder gemeinsam trainieren Die letzte Coronalockerung macht es möglich: Die Fussballer der Region spulen ihre Einheiten nicht mehr in Kleingruppen ab. Nun darf das gesamte Team wieder auf den Platz.

Die erste Mannschaft des FC Gams trainiert wieder zur selben Zeit. Doch es wird nach wie vor Abstand gehalten. Bild: Robert Kucera

«Es ist irgendwie eine Erleichterung», äussert sich der Captain der ersten Mannschaft des FC Gams, Christian Näf, gut gelaunt zum Trainingsauftakt. «Man hat lange darauf gewartet, bis es wieder losgeht. Nun ist die Freude riesengross – das sieht man den Spielern und mir an», beschreibt Trainer Memo Eriten das Gefühl, zurück im Fussballgeschäft zu sein.

In solchen Momenten verwandeln sich selbst gestandene Männer in Knaben und wollen im Training am liebsten den Kontakt zum Ball gar nie mehr abreissen lassen. Doch es ist nicht das Spiel allein, das die Kicker vermisst haben. «Ich freue mich auf die Jungs ebenso wie auf den Fussball selbst», hält Eriten fest. «Die Zeit mit den Kameraden habe ich am meisten vermisst», gibt Näf zu. «Egal, ob auf dem Platz im Training oder bei einem Spiel – dieser Spirit fehlt einem, wenn man daheim hockt.»

Zusammensein ist extrem wichtig

Trainer Eriten betont dabei die Wichtigkeit der Gruppendynamik, die sich in Gams entwickelt hat. «In den letzten sechs Jahren ist was zusammengewachsen.» Dieses gemeinschaftliche Gefühl verband auch während der Trennung im sportlosen Abschnitt der Coronakrise. Den sozialen Aspekt im Fussball dürfe man deshalb nicht unterschätzen. «Das Zusammensein ist schon extrem wichtig.» Doch übertreiben will man es beim FC Gams nicht. Dies zeigte ein Blick auf das erste Training am Dienstag, als die erste Mannschaft erstmals gemeinsam den Fussballplatz betreten durfte, um ihrem liebsten Hobby nachzugehen.

Die Schonzeit ist vorbei: Beim FC Gams wird wieder hart trainiert und in Spielen eifrig dem Ball nachgejagt. Bild: Robert Kucera

Bei den Gruppenübungen wird der Platz grosszügig ausgenützt. «Wir schauen, dass wir die Abstände einhalten können. Das Trainingszeug wird desinfiziert, der Körperkontakt ist noch nicht voll da», erläutert Memo Eriten. Erst wenn ein Trainingsspiel ansteht, komme man sich zwangsläufig näher. «Man versucht, normal zu spielen. Doch einige Spieler sind noch zurückhaltend», hat Eriten beobachtet.

Zeit für Familie und Gesellschaftsspiele

Doch Schritt für Schritt nähert sich der FC Gams wieder der Normalität. Bis letzte Woche hat man nur in Fünfergruppen trainieren dürfen. Wobei die nächste Gruppe das Gelände erst dann betreten durfte, als die vordere Gruppe bereits auf dem Heimweg war. Dies fand einmal in der Woche statt. In der restlichen Zeit haben sich die Spieler individuell fit gehalten. «Ich habe versucht, unter Einhaltung der strengen Regeln Sport zu treiben. Mein Ziel war es, so viel Zeit wie möglich draussen zu verbringen», schildert Christian Näf. Für den Captain blieb aber so noch viel Freizeit übrig, die er bei einem normalen 3.-Liga-Spielbetrieb nicht hätte. «Für viele Sachen, die sonst im Alltag zu kurz kommen, hatte man Zeit. Ich habe das gut nutzen können, langweilig wurde es mir nicht», sagt Näf. So spielte er mit Eltern und Schwiegereltern häufiger als sonst Gesellschaftsspiele.

Doch in dieser Zeit hat der Captain ebenso realisiert, wie wichtig ihm Fussball und Sport generell ist. «Selber Fussball zu spielen, aber auch Profisport im TV zu schauen, habe ich vermisst.» Näf ist davon überzeugt, dass die fussballfreie Zeit auch eine positive Wirkung auf die Einstellung jedes Spielers haben wird: «Man besinnt sich darauf, was für eine tolle Sache Sport ist. Er gehörte zur Selbstverständlichkeit, die man plötzlich nicht mehr hatte. Deshalb behaupte ich: «Heute freute sich jeder aufs Training.»

Zum Trainingsstart wird an der Physis gearbeitet

Der Schweiss muss fliessen: Als erstes, so Trainer Memo Eriten, muss das Team fit werden. Bild: Robert Kucera

Derweil hatte Memo Eriten Zeit, um Sachen zu optimieren. «Trainingsvorbereitungen, zukunftsgerichtete Gedanken zum Team sowie den Spielern und im Staff haben wir besprochen, wo wir die Schwerpunkte setzen», zählt der Trainer auf. Eriten ist guter Dinge. «Die Jungs wissen, dass sie etwas tun müssen.» Erfreut ist er über den Formstand. «Stand heute bin ich absolut zufrieden.» Er konnte sich darauf verlassen, dass seine Crew eine hohe Eigenverantwortung hat und nun in den gemeinsamen Trainings Vollgas geben wird.

«Als Erstes müssen wir alle Spieler konditionell auf ein ähnliches Level bringen», führt der Trainer aus. «Am Anfang steht also der Schwerpunkt Physis. Es folgt das Passspiel. Dieses hat in der Pause gelitten. Gefolgt von der Spielsicherheit und zuletzt arbeiten wir im taktischen Bereich», erläutert Trainer Eriten sein Rezept, um das 3.-Liga-Team des FC Gams auf die neue Saison vorzubereiten. Folgeschäden infolge längerer Pause befürchtet er nicht: «Fussball kann man nicht verlernen – das ist wie Fahrradfahren.»